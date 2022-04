Groot nieuw contract voor Geojunxion Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Geojunxion heeft een groot nieuw contract binnengehaald voor zogeheten location-intelligence services. Dit maakte de kaartenspecialist uit Capelle aan den IJssel woensdag bekend. Wie de opdrachtgever is en hoeveel het contract oplevert, meldde Geojunxion niet. Volgens het bedrijf gaat het om een "belangrijke leverancier van navigatie- en infotainmentsystemen in de auto-industrie". Het contract volgt na een succesvolle pilot. Het aandeel Geojunxion wint woensdag 4,4 procent. Bron: ABM Financial News

