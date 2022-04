Deutsche Bank haalt Randstad van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank Research heeft woensdag het advies voor Randstad verlaagd van Kopen naar Houden en het koersdoel van 68,00 naar 54,00 euro. Ook Adecco werd van de kooplijst van de Duitse bank gehaald. De analisten van Deutsche vrezen dat de hoge inflatie zal leiden tot een lagere vraag. Op korte termijn weten uitzenders wellicht nog van de inflatie te profiteren, maar op de middellange termijn zal dit niet het geval zijn. Voor Randstad verlaagde de bank de winstramingen voor 2023 en 2024 met 11,5 en 23,2 procent. Met de nieuwe ramingen zit Deutsche flink onder de consensus die Bloomberg voor Randstad berekende. Het aandeel Randstad daalt woensdagochtend 1,8 procent naar 49,93 euro. Bron: ABM Financial News

