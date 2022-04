Klein verlies AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend iets lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,1 procent tot 715,48 punten.

"De obligatiemarkt bepaalt de richting van de aandelenmarkt", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg dinsdag nog met 8 basispunten naar 2,78 procent, het hoogste niveaus sinds december 2018.

"We verwachten dat deze nog verder zal oplopen en daarmee de rentes in de rest van de wereld mee omhoog trekken. Dit zet de waardering van hooggewaardeerde beleggingscategorieën onder druk", aldus Wiersma. De investment manager doelt onder meer op cryptomunten, spacs, meme-aandelen en techbedrijven.

"De markt blijft zich vooral richten op de inflatie", aldus fondsbeheerder Alessio de Longis van Invesco. "Het zegt al genoeg dat de individuele componenten van een consumentenprijsindex de markten zo in beweging kunnen zetten."

Dinsdag bleek de Amerikaanse inflatie met 8,5 procent te zijn gestegen in maart ten opzichte van een jaar eerder. In februari lag dit percentage nog op 7,9 procent en het cijfer voor maart was bovendien hoger dan waar economen op hadden gerekend.

Diverse analisten wezen er wel op dat er weinig tekenen zijn dat de consumentenprijzen in een nog hoger tempo zullen doorstijgen op korte termijn. Zij verwachten dat de inflatie zal teruglopen, vooral ten opzichte van halverwege 2021, toen de gestegen energieprijzen voor het eerst een probleem begonnen te worden.

"De inflatiecijfers waren toen erg hoog", aldus fondsbeheerder Gargi Chaudhuri van BlackRock. "De laatste data suggereren dat we een piek, al dan niet bijna, hebben bereikt."

Nieuwe opmerkingen van Fed-bestuurder Lael Brainard, die doorgaans als 'dovish' wordt gezien, bevestigen dat het terugbrengen van de inflatie de belangrijkste missie van de centrale bank is, zo stelde IG bovendien. "De inflatie is te hoog", zei ze niet lang na de publicatie van de nieuwste inflatiecijfers in de VS. "De inflatie omlaag krijgen zal onze belangrijkste taak zijn."

Vanochtend werd nog bekend dat ook de consumentenprijzen in het Verenigd Koninkrijk sterk blijven stijgen. De prijzen stegen op jaarbasis met 7,0 procent. Dat was een maand eerder 6,2 procent en in januari 5,5 procent. Economen rekenden voor maart op een inflatie van 6,7 procent.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0835. De olieprijzen stegen licht.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen leverde Randstad 2,0 procent in op 49,80 euro, nadat Deutsche Bank het advies voor de uitzender verlaagde van Kopen naar Houden. Het koersdoel ging van 68,00 naar 54,00 euro. Just Eat Takeaway.com verloor 2,9 procent.

UMG won juist 2,3 procent.

In de AMX steeg Vopak met 2,2 procent en InPost met 3,5 procent. PostNL verloor 4,2 procent, nadat UBS en Deutsche Bank het aandeel van de kooplijst haalden. Analisten wezen op het teruggelopen consumentenvertrouwen in Nederland en een lager besteedbaar inkomen door de hoge inflatie. Bovendien wordt PostNL geconfronteerd met hogere loon- en brandstofkosten, aldus analist Frank Claassen van Degroof Petercam.

Galapagos daalde met 1,1 procent.

Onder de kleinere aandelen won Brunel 2,5 procent en Eurocommercial Properties 1,7 procent. TomTom maakte een koersval van 7,5 procent. De navigatiespecialist opent morgen de boeken.

Het lokaal genoteerde Cabka won 5,2 procent na cijfers.