IEA: vraag naar olie stijgt minder hard

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De vraag naar olie zal dit jaar minder hard stijgen dan aanvankelijk voorzien. Dit stelde het internationaal energieagentschap woensdag in zijn maandrapport. Voor het gehele jaar komt de vraag naar olie volgens de IEA nu 260.000 vaten per dag lager uit dan eerder voorzien, op 99,4 miljoen vaten per dag. Dat is een stijging ten opzichte van 2021 met 1,9 miljoen vaten per dag. Deze neerwaartse bijstelling schrijft IEA toe aan China, waar de maatregelen tegen de opgelaaide coronapandemie weer zijn opgevoerd. In maart steeg het mondiale aanbod van olie met 450.000 vaten per dag naar 99,1 miljoen vaten. Vooral productieverhogingen bij landen die niet aangesloten zijn bij OPEC+ zorgden voor deze toename. De IEA verlaagde tevens de ramingen voor het aanbod van olie voor dit jaar met 200.000 vaten per dag ten opzichte van een maand geleden naar 99,3 miljoen vaten per dag. Het agentschap verwacht dat het Russische olie-aanbod in april met 1,5 miljoen vaten per dag terugvalt. In mei loopt dit vermoedelijk op naar 3 miljoen vaten per dag minder. De organisatie uit Parijs wees woensdag in het rapport ook op de Verenigde Staten, die hebben aangegeven hun strategische voorraden aan te spreken. Dat zorgt voor enige verlichting. Olie werd woensdag duurder. Een mei-future West Texas Intermediate noteerde 0,2 procent in het groen op 100,77 dollar, terwijl voor een juni-future Brent 104,83 dollar werd betaald, een stijging van eveneens 0,2 procent. Bron: ABM Financial News

