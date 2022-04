UBS haalt PostNL van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft woensdag het advies voor PostNL verlaagd van Kopen naar Houden, terwijl het koersdoel van 4,55 naar 3,25 euro ging. Het teruglopende consumentenvertrouwen en de stijgende kosten zullen vermoedelijk op korte termijn leiden tot een significante druk op zowel de omzet als marges van PostNL, zo voorzien de analisten van UBS. Zij verwachten niet dat PostNL de outlook van een genormaliseerde EBIT van 210 tot 240 miljoen euro dit jaar zal halen. De analisten verlaagden hun ramingen tot 185 miljoen euro. Eerder mikte UBS voor dit jaar nog op een EBIT van 229 miljoen euro. UBS merkte wel op dat PostNL stappen heeft gezet richting e-commerce en verbeteringen heeft doorgevoerd in de efficiëntie van het bedrijf. Dit zal de groei ondersteunen, zo stelde UBS. In combinatie met de voorziene tegenwind, is een Neutraal advies echter meer op zijn plaats. "De zwakke prestaties van het aandeel sinds begin dit jaar geven aan dat beleggers de zorgen ook al aan het inprijzen zijn", aldus UBS. De bank geeft binnen de sector de voorkeur aan DHL. Het aandeel PostNL daalde woensdagochtend met 4,6 procent tot 3,25 euro. Bron: ABM Financial News

