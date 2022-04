Barclays verlaagt advies WDP Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: WDP

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft het advies voor WDP verlaagd van Overwogen naar Gelijkgewogen, maar handhaaft het koersdoel op 39,00 euro. Dit bleek woensdag uit een rapport van de Britse bank. De resultaten in 2021 leverden volgens Barclays weinig verrassingen op, hoewel de winst per aandeel een kleine meevaller was. Ook de voor 2022 afgegeven winstverwachting is 2 procent hoger dan voorzien. WDP biedt volgens Barclays binnen de sector van logistieke vastgoedspelers echter het minste opwaarts potentieel en dat is reden om het aandeel van de kooplijst te halen. Het aandeel WDP handelt tegen een premie van 71 procent, terwijl dit voor de sector gemiddeld 41 procent is. Het aandeel WDP noteert woensdag een half procent lager op 39,82 euro. Bron: ABM Financial News

