Omzet Tesco verder in de lift

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tesco heeft in het afgelopen gebroken boekjaar de omzet zien oplopen. Dit maakte de Britse supermarktketen woensdagochtend bekend met voorlopige cijfers. De omzet steeg in boekjaar 2021/2022 met 3,0 procent tegen constante wisselkoersen tot 54,8 miljard pond. Tesco profiteerde van sterke resultaten in de Britse thuismarkt, maar ook van een scherp herstel van Booker. Tesco zag het marktaandeel in veel regio's aantrekken. Zo steeg het marktaandeel in het VK met 30 basispunten tot 27,7 procent. De aangepaste operationele winst trok zelfs met bijna 59 procent aan tot 2,8 miljard pond. Naast de hogere omzet, droegen ook lagere kosten gerelateerd aan de coronacrisis hieraan bij. Bij de retailactiviteiten trok de winst met 36 procent aan tot 2,6 miljard, terwijl de winst uit de bankdivisie 176 miljoen pond bedroeg tegenover een verlies van 175 miljoen pond een jaar eerder. De vrije kasstroom uit retail trok ook fors aan van 1,3 naar 2,3 miljard pond. De schulden namen af van 12 tot 10,5 miljard pond. Tesco wil over het afgelopen boekjaar een dividend per aandeel uitkeren van 10,90 pence tegen 9,15 pence een jaar eerder. Tesco kocht voor 300 miljoen pond aan eigen aandelen in. Woensdag kondigde het aan nog eens 750 miljoen pond aan aandelen in te zullen kopen in de komende twaalf maanden. Outlook Voor het nieuwe boekjaar verwacht Tesco een aangepaste operationele winst uit de retailactiviteiten van 2,4 tot 2,6 miljard pond. Volgens Tesco is de afgegeven outlook wat ruimer, vanwege aanhoudende onzekerheden. De supermarktketen noemde in dit licht het bestedingspatroon van consumenten na de coronacrisis, de oplopende inflatie en investeringen die nodig zijn om Tesco's marktpositie te behouden. Voor de bankdivisie mikt Tesco op een aangepaste operationele winst van 120 tot 160 miljoen pond. De vrije kasstroom uit retail zal vermoedelijk tussen de 1,4 en 1,8 miljard pond uitkomen. Bron: ABM Financial News

