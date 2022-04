Deutsche Bank verlaagt koersdoel ING Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft woensdag het koersdoel voor ING verlaagd van 15,00 naar 13,00 euro, maar handhaafde het koopadvies. Analist Benjamin Goy verlaagde zijn taxaties, maar er is volgens hem al veel in de koers ingeprijsd. In aanloop naar de cijfers over het eerste kwartaal, verlaagde Goy zijn verwachtingen met gemiddeld 6 tot 7 procent, vanwege hogere kredietverliezen, hogere kosten, vooral als gevolg van strengere regelgeving, en iets lagere inkomsten. Goy handhaafde zijn koopadvies met het oog op de komende beleggersdag van ING. Vermoedelijke kondigt de bank dan een nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen aan. Het aandeel ING sloot dinsdag op 9,34 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.