Licht lagere opening Damrak voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag vermoedelijk een lagere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,2 procent in het rood. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 0,2 procent hoger op 716,38 punten.

De Amsterdamse beurs gaat vanochtend Wall Street achterna, dat dinsdagavond in het rood eindigde. De Amerikaanse aandelenmarkten openen vandaag vermoedelijk wel hoger.

In maart bleek de inflatie in de VS 8,5 procent te zijn. Exclusief de energieprijzen, die met 11 procent stegen, en de voedingsprijzen, kwam de kerninflatie uit op 6,5 procent. De cijfers waren min of meer zoals ingecalculeerd door de markt.

"Dat gaf de markt misschien de indruk dat de inflatie aan het afvlakken is", zei Craig Erlam van Oanda. "Wat handelaren de afgelopen zo bang maakte, was dat ze de inflatie steeds te laag hadden ingeschat."

De inflatie blijft echter op het hoogste niveau in veertig jaar. Analisten waarschuwden dan ook om terughoudend te blijven.

"Het is een feit dat de prijsdruk op het hoogste niveau in veertig jaar blijft en de kortetermijnverwachtingen over het agressief verkrappen van het monetaire beleid blijven overeind", aldus strateeg Yeap Jun Rong van IG in Singapore. Nieuwe opmerkingen van Fed-bestuurder Lael Brainard, die doorgaans als dovish wordt gezien, bevestigen dat het terugbrengen van de inflatie de belangrijkste missie van de centrale bank is, zo stelde IG.

Beleggers in Azië reageerden overwegend positief op het afbouwen van de coronamaatregelen in Sjanghai. "Het goede nieuws is dat China op een gegeven moment uit de lockdown komt en dan zal de Chinese overheid met stimuleringsmaatregelen komen om de economie te ondersteunen", aldus hoofdeconoom Clifford Bennett van ACY Securities. "Het licht aan het einde van de tunnel schijnt fel in China." Desondanks waarschuwde Bennett dat hij geen terugkeer naar een enorm sterke economische groei verwacht.

De olieprijs is dinsdag meer dan 6 procent gestegen, nadat China de lockdown van Sjanghai enigszins versoepelde. De mei-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie steeg 6,1 procent tot 100,06 dollar per vat op de New York Mercantile Exchange.

Dinsdag meldden de autoriteiten dat in wijken in Sjanghai waar al twee weken geen nieuwe infecties zijn, de beperkingen worden verminderd. Dit leidde tot opluchting dat de vraag naar olie vanuit China wel weer op gang zal komen. In de Aziatische handel vanochtend daalden de olieprijzen licht.

De euro/dollar noteerde op 1,0831. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0827 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,0872 op de borden.

Bedrijfsnieuws

ArcelorMittal heeft besloten om de staalfabriek in Oekraïne weer deels op te starten, nadat deze een maand lang stillag als gevolg van de oorlog in het land. De staalfabriek in Kryvyi Rih is één van de grootste in Europa.

Deutsche Bank heeft Randstad van de kooplijst gehaald. Het koersdoel werd bovendien verlaagd van 68,00 naar 54,00 euro. Deutsche Bank verlaagde het koersdoel voor ING van 15,00 naar 13,00 euro bij handhaving van het koopadvies.



De jaarvergadering van Heijmans heeft dinsdag ingestemd met het dividendvoorstel van 0,88 euro per aandeel over 2021.

Tijdens de jaarvergadering van Nedap hebben aandeelhouders alle agendapunten goedgekeurd, waaronder het dividendvoorstel van 3,00 euro per aandeel.

Onward Medical krijgt een nieuwe financieel directeur. Met ingang van 1 juni treedt Lara Smith Weber in dienst als CFO. Zij vervangt Marko Jansen, die zijn functie neerlegt om andere carrièremogelijkheden na te streven.

Slotstanden Wall Street

De S&P500 index daalde dinsdag 0,3 procent tot 4.397,45 punten. De Dow Jones-index zakte 0,3 procent tot 34.220,36 punten en technologie-index Nasdaq verloor 0,3 procent tot 13.371,57 punten.