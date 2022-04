Centrale bank Nieuw-Zeeland verhoogt rente stevig Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Reserve Bank of New Zealand heeft de rente met 50 basispunten verhoogd naar 1,50 procent en blijft in hoog tempo het monetaire beleid verkrappen met het oog op de inflatie. Dit maakte de Reserve Bank of New Zealand woensdag bekend. De centrale bank merkte op dat de, overigens vertragende, economische activiteit mondiaal in combinatie met aanhoudende verstoringen in de aanvoerketen zorgt voor duurdere grondstoffen en hogere prijzen voor de energie die het land importeert. De kerninflatie ligt in Nieuwe Zeeland volgende bank nu op of boven de 3 procent. De RBNZ signaleerde woensdag toenemende onzekerheid omtrent COVID-19 en wees op de geopolitieke spanningen en de sancties tegen Rusland. De bank stelde verder dat de werkgelegenheid in Nieuw-Zeeland is gestegen tot boven het punt van volledige werkgelegenheid, waarmee een tekort aan arbeidskrachten verschillende sectoren parten speelt. De dollar van Nieuw Zeeland daalde woensdag 0,4 procent naar 0,6819 Amerikaanse dollar. Bron: ABM Financial News

