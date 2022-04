Nieuwe CFO voor Onward Medical Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Onward Medical krijgt een nieuwe financieel directeur. Dit maakte het medisch technologiebedrijf met noteringen in Amsterdam en Brussel woensdagochtend bekend. Met ingang van 1 juni treedt Lara Smith Weber in dienst als CFO, ter vervanging van Marko Jansen, die zijn functie neerlegt om andere carrièremogelijkheden na te streven. Onward Medical kondigde woensdag ook de komst aan van Zouhir Mechta als Vice President of Operations. Hij zal deze nieuwe functie binnen de onderneming op zich nemen met ingang van 3 mei. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.