Europese beurzen openen naar verwachting iets lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een vlakke tot iets lagere opening tegemoet, in aanloop naar de start van het Amerikaanse cijferseizoen.

IG voorziet een openingsverlies van 41 punten voor de Duitse DAX, een fractionele min voor de Franse CAC 40 en een daling van 15 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn dinsdag lager gesloten onder invloed van een fors hogere olieprijs, aanhoudende zorgen over inflatie, Chinese coronamaatregelen en de oorlog in Oekraïne.

"Angst voor inflatie, de oorlog in Oekraïne en lockdowns in China: deze angstcocktail weegt vandaag op de aandelenmarkten", stelde analist Salah Bouhmidi van IG. Volgens Bouhmidi blijkt dat geen enkele sector aan deze druk weet te ontsnappen.

In de middag meldde persbureau Bloomberg dat de Russische president Vladimir Poetin heeft gezegd dat hij zijn militaire doelen gaat halen en dat er geen schot zit in de onderhandelingen met Oekraïne.

Een OPEC-rapport, waarin de vraag naar olie dit jaar neerwaarts werd bijgesteld vanwege minder sterke economische groei, kon de beweging van de olieprijs niet keren.

Economisch nieuws was er dinsdagochtend uit Duitsland, waar de inflatie in maart uitkwam op 7,3 procent. De Duitse vertrouwensindex ZEW daalde van 39,3 negatief in maart naar 41,0 negatief in april. Dit viel nog mee, want economen rekenden op een min van 50,0.

In de middag bleek ook de Amerikaanse inflatie verder gestegen, naar een prijsstijging van 8,5 procent in maart. "De nieuwste Amerikaanse inflatiecijfers voeden de hoop dat de sterk gestegen prijsdruk van de afgelopen zes maanden signalen van topvorming begint af te geven", zei Michael Hewson van CMC Markets. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde na het verschijnen van de inflatiecijfers.



Bedrijfsnieuws

Deutsche Bank verloor 9 procent, nadat persbureau Bloomberg meldde dat een grote belegger voor 1,4 miljard euro aandelen in de Duitse bank wil verkopen. Ook zou de belegger voor een half miljard euro aan aandelen Commerzbank in de aanbieding hebben. Commerzbank sloot 8 procent lager.

Easyjet heeft in het eerste halfjaar de verliezen zien afnemen ten opzichte van vorig jaar. Afgelopen maanden werd er meer gevlogen omdat de Britse overheid de coronamaatregelen versoepelde. Het aandeel won 1,8 procent.

Deliveroo heeft in het eerste kwartaal de groei verder zien aantrekken, ondanks een moeilijke vergelijkingsbasis. Het aandeel daalde in Londen met 1,1 procent. Samen met Just Eat Takeaway gaat Deliveroo boodschappen van Albert Heijn bezorgen. Just Eat Takeaway verloor 1,5 procent.

Luxe-artikelenreuzen LVMH en Hermès waren winnaars, nadat ze maandag nog onder druk stonden in Parijs.

Ook grondstoffennamen zoals staalmaker ArcelorMittal en oliebedrijf Repsol sloten hoger.

Ahold Delhaize was een relatief grote daler in Europa, met 3,5 procent Ook Colruyt leverde 3 procent in op de Brusselse beurs.

Euro STOXX 50 3.831,47 (-0,21%)

STOXX Europe 600 456,65 (-0,35%)

DAX 14.124,95 (-0,48%)

CAC 40 6.537,41 (-0,28%)

FTSE 100 7.576,66 (-0,55%)

SMI 12.378,87 (-1,20%)

AEX 718,69 (+0,23%)

BEL 20 4.185,03 (-0,07%)

FTSE MIB 24.667,27 (-0,33%)

IBEX 35 8.578,00 (-0,08%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag hoger.

De Amerikaanse aandelenbeurzen sloten nog dinsdag lager, nadat de Federal Reserve de nieuwste inflatiecijfers opnieuw te hoog noemde, terwijl de olieprijs sterk steeg.

De beurzen waren aanvankelijk niet erg aangedaan door het hoge Amerikaanse inflatiecijfer van 8,5 procent voor maart. Exclusief de energieprijzen, die met 11 procent stegen, en de voedingsprijzen, kwam de kerninflatie uit op 6,5 procent. De cijfers waren vrijwel zoals ingecalculeerd door de markt.

"Dat gaf de markt misschien de indruk dat de inflatie aan het afvlakken is", zei Craig Erlam van Oanda. "Wat handelaren de afgelopen zo bang maakte was dat ze de inflatie steeds te laag hadden ingeschat."

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade was het goede nieuws dat de kerninflatie iets minder dan verwacht steeg en dat er weinig signalen waren dat de prijzen nog verder gaan oplopen.

Het optimisme op de beurs verdampte echter nadat Fed-bestuurder Lael Brainard zei dat het verlagen van de inflatie de belangrijkste missie van de centrale bank is. "De inflatie is te hoog", zei ze niet lang na de publicatie van de nieuwste inflatiecijfers. "De inflatie omlaag krijgen zal onze belangrijkste taak zijn."

Beleggers kochten staatsleningen waardoor de rendementen daalden, omdat de koersen stegen. De rente op tienjarige staatsleningen daalde van 2,779 procent maandag tot 2,724 procent dinsdag.

Verder bleek dat het vertrouwen onder kleine Amerikaanse ondernemers in maart verder is afgenomen. De vertrouwensindex daalde van 95,7 naar 93,2.

De olieprijs steeg 56 procent. Maandag daalde de olieprijs nog tot net boven het niveau van voor de Russische invasie, wat door commentatoren in verband werd gebracht met de lockdowns in China. Ene versoepeling van de maatregelen in Shanghai leidde tot een "licht aan het einde van de tunnel" rally, zei Stephin Innes van SPI Asset Management. "Kopers van olie moeten nu duimen dat het niet de lampen zijn van een nieuwe Chinese covid-trein die door de tunnel aan komt denderen."

Later deze week komen bedrijven zoals Delta Air Lines en Bed Bath en Beyond en nog een handvol grote zakenbank met kwartaalcijfers.

"Vooralsnog hebben we nog geen betekenisvolle destructie van vraag gezien" door de hoge prijzen, zei Amanda Agati van PNC Asset Management. "Wat veelzeggend zal zijn is wat er met de winstgevendheid en marges gebeurt."

Bedrijfsnieuws

Restaurants en sommige retailers wonnen terrein, na de verliezen eerder in april. Darden Restaurants, dat eigenaar is van de Olive Garden restaurantketen, won 4 procent.

Energiebedrijven stegen met de olieprijzen mee. De sector werd 3 procent meer waard.

Daily Journal, waar de bekende investeerder Charlie Munger een rol speelt, heeft het belang in Alibaba gehalveerd. Dit bleek uit documenten die werden ingediend bij de Amerikaanse toezichthouder SEC. Alibaba verloor 1,8 procent.

Twitter verloor 5 procent. Maandag sloot het aandeel zo'n 1,5 procent hoger nadat bekend werd dat Tesla-oprichter en CEO Elon Musk toch geen bestuurslid wordt bij het social mediabedrijf, waar hij sinds kort ook grootaandeelhouder is.

Dealer van tweedehandsauto's CarMax verkocht minder auto's in het vierde kwartaal, maar de omzet steeg toch dankzij hogere prijzen. Het aandeel verloor 9,5 procent.

Supermarktketen Albertsons kwam met beter dan verwachte kwartaalcijfers. De outlook viel echter tegen. Het aandeel leverde 8 procent in.

S&P 500 index 4.397,45 (-0,34%)

Dow Jones index 34.220,36 (-0,26%)

Nasdaq Composite 13.371,57 (-0,30%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag verdeeld.

Nikkei 225 26.767,59 (+1,6%)

Shanghai Composite 3.199,03 (-0,4%)

Hang Seng 21.362,47 (+0,2%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0831. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0827 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,0872 op de borden.

USD/JPY Yen 125,60

EUR/USD Euro 1,0831

EUR/JPY Yen 136,06

MACRO-AGENDA:

04:00 Handelsbalans - Maart (Chi)

10:00 Maandrapport oliemarkt IEA (Fra)

10:30 Consumenten- en producentenprijzen - Maart (VK)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Producentenprijzen - Maart (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

12:00 BlackRock - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Delta Air Lines - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 JPMorgan Chase - Cijfers eerste kwartaal (VS)