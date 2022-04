Chinese export stijgt harder dan verwacht

(ABM FN-Dow Jones) De Chinese export is in maart iets harder dan verwacht gestegen, terwijl de import tegen de verwachting in licht daalde. Dit bleek woensdag uit officiële cijfers.

De export nam, gerekend in dollars toe met 14,7 procent op jaarbasis volgens de Chinese douanedienst. Economen die vooraf waren gepolst door The Wall Street Journal rekenden op een plus van 14,0 procent.

De Chinese import nam geheel onverwacht met 0,1 procent af. De import steeg in de eerste twee maanden van dit jaar samen nog met 15,5 procent. Economen hadden voor maart gerekend op een plus voor de import van 8,0 procent.

Het handelsoverschot kwam zo uit op 47,38 miljard dollar.

Gerekend in yuan steeg de export afgelopen maand met 12,9 procent en over het eerste kwartaal met 13,4 procent. De import daalde uitgedrukt in yuan in maart met 1,7 procent. In het eerste kwartaal steeg de import met 7,5 procent.