ArcelorMittal herstart staalfabriek in Oekraïne

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) ArcelorMittal heeft besloten om de staalfabriek in Oekraïne weer deels op te starten, nadat deze een maand lang stillag als gevolg van de oorlog in het land. De staalfabriek in Kryvyi Rih is een van de grootste in Europa, met rond 26.000 medewerkers. De fabriek werd begin maart stilgelegd, kort na de Russische invasie die de Oekraiense industrie lamlegde. Het in Luxemburg gevestigde staalconcern zei dat de Oekraiense regering heeft verzocht om te overwegen om de productie weer te starten, teneinde een begin te maken met de wederopbouw van de economie van het land. "Nadat we de situatie grondig hebben geevalueerd ten aanzien van de veiligheid van onze medewerkers en de logistiek, hebben we besloten om hoogoven 6 te herstarten, zodat we we weer ruwijzer kunnen gaan produceren op lage niveaus", aldus het bedrijf. Bron: ABM Financial News

