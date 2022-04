Olieprijs stijgt 6 procent

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag meer dan 6 procent gestegen, nadat China de lockdown van Sjanghai enigszins versoepelde.

De mei-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie steeg 6,1 procent tot 100,06 dollar per vat op de New York Mercantile Exchange.

De afgelopen twee weken daalde de olieprijs, wat deels werd verklaard door de lockdown in Sjanghai, een stad met meer dan 25 miljoen inwoners, door een uitbraak van het coronavirus.

De harde lockdown leidde tot tekorten aan voeding en andere basisbehoeften. Dinsdag meldden de autoriteiten dat in wijken waar al twee weken geen nieuwe infecties zijn, de beperkingen worden verminderd.

Dit leidde tot opluchting dat de vraag naar olie vanuit China wel weer op gang zal komen, een soort "licht aan het einde van de tunnel" rally, volgens Stephen Innes van SPI Asset Management.

"Kopers van olie moeten wel duimen dat het niet de koplampen zijn van een nieuwe Chinese covid-trein die komt aandenderen."

Oliekartel OPEC verlaagde dinsdag zijn groeiverwachting voor de vraag naar olie met een half miljoen vaten per dag tot 3,7 miljoen vaten per dag, in verband met de lagere economische groei.

Een gecoordineerde vrijgave van strategische oliereserves door de VS en andere landen zou ook de olieprijs afgelopen weken omlaag hebben gedrukt. De regering van president Joe Biden zou van plan zijn om komende zomer meer ethanol te laten bijmengen bij benzine, tot 15 procent in plaats van 10 procent, om de tekorten op te vangen.

Aardgasprijzen stegen naar de hoogste niveaus in 13 jaar, omdat de winter in het noorden van de VS en het zuiden van Canada erg lang duurt. Omdat er ook veel exportvraag naar Europa is, zijn de gasvoorraden laag, wat leidt tot hoge prijzen.

Woensdag volgen de wekelijkse cijfers over de commerciële olievoorraden in de VS. Analisten rekenen op een toename met 300.000 vaten