Wall Street levert winst in

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenbeurzen leverden dinsdag hun openingswinsten in en stonden in de tweede helft van de handelssessie nog maar een fractie hoger, terwijl de olieprijs weer boven 100 dollar steeg. De S&P500 index steeg minder dan 0,1 procent tot 4.414 punten. De Dow Jones-index stond vrijwel ongewijzigd op 34.317 punten en technologie-index Nasdaq won 0,3 procent tot 13.443 punten. De beurzen waren aanvankelijk niet erg aangedaan door het hoge Amerikaanse inflatiecijfer van 8,5 procent voor maart. Exclusief de energieprijzen, die met 11 procent stegen, en de voedingsprijzen, kwam de kerninflatie uit op 6,5 procent. De cijfers waren vrijwel zoals ingecalculeerd door de markt. "Dat gaf de markt misschien de indruk dat de inflatie aan het afvlakken is", zei Craig Erlam van Oanda. Wat handelaren de afgelopen zo bang maakte was dat ze de inflatie steeds te laag hadden ingeschat." Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade was het goede nieuws dat de kerninflatie iets minder dan verwacht steeg en dat er weinig signalen waren dat de prijzen nog verder gaan oplopen. Volgens Aslam is wel de kans op stagflatie toegenomen. Het optimisme op de beurs verdampte nadat Fed-bestuurder Lael Brainard zei dat het verlagen van de inflatie de belangrijkste missie van de centrale bank is. "De inflatie is te hoog", zei ze niet lang na de publicatie van de nieuwste inflatiecijfers. Economen van ING verwachten dat de Fed de monetaire beleidsrente eind dit jaar tot 2,50 procent zal hebben verhoogd. Verder bleek dat het vertrouwen onder kleine Amerikaanse ondernemers in maart verder is afgenomen. De vertrouwensindex daalde van 95,7 naar 93,2. De olieprijs steeg 7 procent tot 100,89 dollar voor een vat WTI-olie voor levering in mei. De juni-future voor een vat Brent-olie werd oo ook bijna 7 procent duurder en noteerde 105,08 dollar. Maandag zakte WTI nog tot net boven het niveau van voor de Russische invasie, wat door commentatoren in verband werd gebracht met de lockdowns in China. De versoepeling van de maatregelen in Shanghai leidde tot een "licht aan het einde van de tunnel" rally, zei Stephin Innes van SPI Asset Management. "Kopers van olie houden nu hun vingers gekruist dat dat het niet de lampen zijn van een nieuwe Chinese covid-trein die door de tunnel aan komt denderen." De euro/dollar noteerde licht lager op 1,0872. Bedrijfsnieuws Daily Journal, waar de bekende investeerder Charlie Munger een rol speelt, heeft het belang in Alibaba gehalveerd. Dit bleek uit documenten die werden ingediend bij de Amerikaanse toezichthouder SEC. Het aandeel Alibaba beweegt voorbeurs nauwelijks.



Twitter verloor 4,5 procent. Maandag sloot het aandeel zo'n 1,5 procent hoger nadat bekend werd dat Tesla-oprichter en CEO Elon Musk toch geen bestuurslid wordt bij het social mediabedrijf, waar hij sinds kort ook grootaandeelhouder is. Dealer van tweedehandsauto's CarMax verkocht minder auto's in het vierde kwartaal, maar de omzet steeg toch dankzij hogere prijzen. Het aandeel verloor 8 procent. Supermarktketen Albertsons kwam met beter dan verwachte kwartaalcijfers. De outlook viel echter tegen. Het aandeel leverde 7 procent in. Later deze week komen bedrijven zoals Delta Air Lines en Bed Bath en Beyond en nog een handvol grote zakenbank met kwartaalcijfers.



"Vooralsnog hebben we nog geen betekenisvolle destructie van vraag gezien" door de hoge prijzen, zei Amanda Agati van PNC Asset Management. "Wat veelzeggend zal zijn is wat er met de winstgevendheid en marges gebeurt."

