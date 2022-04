LVMH verkoopt veel tassen

(ABM FN-Dow Jones) LVMH heeft in het eerste kwartaal fors meer verkocht, ondanks tegenwind van lockdowns in China in verband met de coronaviruspandemie.

De omzet steeg met 23 procent tot 18 miljard euro. Dit was hoger dan de 17 miljard euro die analisten hadden voorzien.

De mode- en lederwarendivisie, met de merken Dior en Louis Vuitton, deden het het relatief goed met een groei van 30 procent tot 9,12 miljard euro omzet. Wijn en sterke drank groeide matig met slechts 2 procent door problemen in de toeleveringsketens.

In de VS en Europa waren de groeipercentages in de dubbele cijfers. In Azië was er ook groei ondanks de beperkende maatregelen in China in maart, meldde LVMH.