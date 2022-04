Europese beurzen sluiten lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag lager gesloten onder invloed van een fors hogere olieprijs, aanhoudende zorgen over inflatie, Chinese coronamaatregelen en de oorlog in Oekraïne.

De brede STOXX Europe 600 index sloot met een min van 0,4 procent op 456,65 punten. De Duitse DAX verloor 0,5 procent tot 14.124,95 punten. De Franse CAC 40 zakte 0,3 procent tot 6.537,41 punten. De Britse FTSE daalde 0,6 procent naar 7.576,66 punten.

"Angst voor inflatie, de oorlog in Oekraïne en lockdowns in China: deze angstcocktail weegt vandaag op de aandelenmarkten", stelde analist Salah Bouhmidi van IG. Volgens Bouhmidi blijkt dat geen enkele sector aan deze druk weet te ontsnappen.

In de middag meldde persbureau Bloomberg dat de Russische president Vladimir Poetin heeft gezegd dat hij zijn militaire doelen gaat halen en dat er geen schot zit in de onderhandelingen met Oekraïne. Die zouden worden bemoeilijkt door een inconsistente houding, volgens de Russische leider, die buurland Oekraïne in februari met een grote oorlogsmacht binnenviel.

De olieprijs steeg sterk na het nieuws dat een staakt-het-vuren in Oekraïne niet meer op tafel ligt. Een mei-future West Texas Intermediate steeg 6,8 procent tot 100,78 dollar. Brent-olie werd 6,7 procent duurder op 105,02 dollar.

Een OPEC-rapport, waarin de vraag naar olie dit jaar neerwaarts werd bijgesteld vanwege minder sterke economische groei, kon de beweging van de olieprijs niet keren.

Economisch nieuws was er dinsdagochtend uit Duitsland, waar de inflatie in maart uitkwam op 7,3 procent. De Duitse vertrouwensindex ZEW daalde van 39,3 negatief in maart naar 41,0 negatief in april. Dit viel nog mee, want economen rekenden op een min van 50,0.

In de middag bleek ook de Amerikaanse inflatie verder gestegen, naar een prijsstijging van 8,5 procent in maart, terwijl economen vooraf op 8,4 procent rekenden. De kerninflatie, exclusief voeding en energie, bedroeg 6,5 procent, wat conform de verwachtingen was.

"De nieuwste Amerikaanse inflatiecijfers voeden de hoop dat de sterk gestegen prijsdruk van de afgelopen zes maanden signalen van topvorming begint af te geven", zei Michael Hewson van CMC Markets. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde na het verschijnen van de inflatiecijfers.



De euro/dollar noteerde op 1,0872. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0889 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Deutsche Bank verloor 9 procent, nadat persbureau Bloomberg meldde dat een grote belegger voor 1,4 miljard euro aandelen in de Duitse bank wil verkopen. Ook zou de belegger voor een half miljard euro aan aandelen Commerzbank in de aanbieding hebben. Commerzbank sloot 8 procent lager.

Easyjet heeft in het eerste halfjaar de verliezen zien afnemen ten opzichte van vorig jaar. Afgelopen maanden werd er meer gevlogen omdat de Britse overheid de coronamaatregelen versoepelde. Het aandeel won 1,8 procent.

Deliveroo heeft in het eerste kwartaal de groei verder zien aantrekken, ondanks een moeilijke vergelijkingsbasis. Het aandeel daalde in Londen met 1,1 procent. Samen met Just Eat Takeaway gaat Deliveroo boodschappen van Albert Heijn bezorgen. Just Eat Takeaway verloor 1,5 procent.

Luxe-artikelenreuzen LVMH en Hermès waren winnaars, nadat ze maandag nog onder druk stonden in Parijs.

Ook grondstoffennamen zoals staalmaker ArcelorMittal en oliebedrijf Repsol sloten hoger.



Ahold Delhaize was een relatief grote daler in Europa, met 3,5 procent Ook Colruyt leverde 3 procent in op de Brusselse beurs.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden dinsdag rond sluitingstijd in Europa hoger. De S&P500 index steeg 0,9 procent en technologiebeurs Nasdaq koerste 1,4 procent hoger.