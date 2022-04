Tech helpt AEX aan winst

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag licht gestegen. Bij een slot van 716,38 punten steeg de AEX 0,2 procent.

Alle ogen waren vandaag gericht op inflatiecijfers uit de Verenigde Staten over de maand maart. De consumentenprijzen stegen met 8,5 procent op jaarbasis, inclusief een stijging van de energieprijzen met 11 procent. De kerninflatie kwam in maart uit op 6,5 procent.

Vooraf werd gerekend op een stijging van de consumentenprijzen met 8,4 procent op jaarbasis en een kerninflatie van 6,6 procent.

"De cijfers bevatten goed en slecht nieuws", zei marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. "Per saldo noteert de inflatie op het hoogste niveau sinds 1982", aldus de marktkenner. De kerninflatie steeg echter iets minder dan verwacht. De tienjaarsrente daalde dan ook van 2,80 tot 2,71 procent, wat met name tech- en groeiaandelen ten goede kwam.

De data zijn van belang voor het rentebeleid van de Federal Reserve. Nu de inflatie verder is gestegen, is het vrijwel zeker dat de Fed bij het volgende rentebesluit in mei de rente met 50 basispunten zal verhogen.

Economen van ING wezen er voorafgaand aan het verschijnen van de inflatiedata op dat als die echt zo hoog zouden blijken als de verwachting, hetgeen deels uitkwam, "dit de marktverwachting ondersteunt dat de Fed de rente tegen het eind van het jaar heeft verhoogd tot 2,50 procent."

Kijkend naar de markten in het algemeen, handhaaft Van Lanschot Kempen zijn neutrale positie in aandelen, aldus beleggingsspecialist Joost van Leenders. "Een onderwogen positie vinden we te negatief, aangezien er nog weinig aanwijzingen zijn voor een naderende recessie en een daarmee gepaard gaande sterke daling van de bedrijfswinsten."

Volgens Van Leenders is er nog rugwind voor aandelen, in de vorm van stijgende bedrijfswinsten, "maar afkalvende verwachtingen verminderen wel de steun voor aandelen. Gezien de neerwaartse bijstellingen van de economische groei die momenteel plaatsvinden, is ook dit een ontwikkeling om goed in de gaten te houden", aldus de beleggingsspecialist.

Op macro-economisch vlak was er dinsdag verder aandacht voor de Duitse inflatie, die in maart werden bevestigd op ruim 7 procent, tegenover zo'n 5 procent in februari.

Verder daalde de Duitse ZEW index in april verder, maar minder dan vooraf gevreesd. Het ondernemersvertrouwen in het Amerikaanse mkb daalde ook in maart, een trend die sinds begin dit jaar zichtbaar is.

De euro/dollar noteert rond het slot in Amsterdam op 1,0856. WTI-olie kost dinsdag bijna 101 dollar, een stijging van zo'n 7 procent ten opzichte van maandag. In zijn maandrapport stelde de OPEC de groei van de vraag naar olie voor 2022 neerwaarts bij, als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

Uitspraken van de Russische president Poetin, dat de vredesgesprekken met Oekraïne op een dood spoor zitten, zorgden niet voor extra bewegingen op de aandelenmarkten.

Stijgers en dalers

In de AEX ging ASMI ruim 3 procent procent. ASMI kreeg een koopadvies van Barclays. Adyen, maandag nog de kop van Jut, steeg bijna 4 procent en bleef daarmee net achter bij koploper Besi.

Hekkensluiter was Ahold Delhaize, dat 3,5 procent verloor. Philips verloor ruim 3 procent.

In de AMX verloor Vopak bijna 2 procent. ING verlaagde het koersdoel voor Vopak stevig, maar herhaalde wel het koopadvies.

ABN AMRO belandde onderaan in de index, met een verlies van ruim 1,5 procent, samen met CTP en Air France-KLM. Koploper was OCI procent, dat ruim 2,5 procent steeg.

In de AScX verloor Fastned 2 procent na het bekendmaken van een tegenvallende omzetgroei.

De cijfers van Ebusco, inclusief een nieuwe grote opdracht, leverden een koerswinst van bijna 14 procent op. Ebusco zag het orderboek naar een recordniveau stijgen en rekent voor 2022 op een scherp herstel. RoodMicrotec leverde een half procent in na cijfers.

Het lokaal genoteerde VEON daalde 2 procent. Nasdaq heeft laten weten dat VEON momenteel niet aan de noteringseisen van de schermenbeurs voldoet.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen hoger, met een plus van 1,0 procent voor de Nasdaq.