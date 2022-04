'Poetin: onderhandelingen met Oekraine op dood spoor' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne zitten op een dood spoor. Dit meldde persbureau Bloomberg dinsdag op basis van uitspraken van de Russische president Vladimir Poetin. Poetin bezocht dinsdag de lanceerbasis Vostotsjny in het oosten van Rusland, samen met zijn Wit-Russische ambtgenoot Aleksandr Loekasjenko. Daar beantwoordde Poetin vragen van de media. Poetin benadrukte dat de militaire operatie in Oekraïne zijn doelen zal behalen. Hij ging niet in op wat die doelen precies zijn en of die zich beperken tot de Donbas regio, waar de meeste Russische troepen zich momenteel verzamelen na de terugtrekking rond Kiev. Het Russische persbureau Ria Novosti citeerde Poetin, die zou hebben gezegd dat de inconsistente houding van Kiev de onderhandelingen bemoeilijkt. De Russische president zou maandag te horen hebben gekregen dat er iets is veranderd in de standpunten van Oekraïne, zonder daarover de details te weten. Bron: ABM Financial News

