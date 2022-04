OPEC rekent op minder sterke groei van de vraag naar olie Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De vraag naar olie groeit dit jaar minder hard dan eerder verwacht, omdat de wereldeconomie naar verwachting ook minder hard groeit. Dit meldde de OPEC dinsdag in zijn maandrapport. De verwachte groei voor 2022 werd neerwaarts bijgesteld met 500.000 vaten per dag naar een totale groei van de vraag naar olie met 3,7 miljoen vaten per dag. Ook de verwachte totale vraag naar olie voor 2022 werd neerwaarts bijgesteld ten opzichte van het vorige maandrapport, met 410.000 vaten per dag tot een totaal van 100,5 miljoen vaten per dag. Daarbij stelde de OPEC voor het huidige tweede kwartaal maar ook het komende derde en vierde kwartaal de verwachte vraag naar olie per dag bij. De OPEC werd negatiever over de mondiale groei in 2022 en stelde die naar beneden bij, van 4,2 tot 3,9 procent. Het kartel waarschuwde daarbij dat de impact van de oorlog in Oekraïne aanzienlijk kan zijn als die nog lang doorgaat. De voorspelling voor de Russische economie werd bijgesteld van een eerder verwachte groei van 2,7 procent tot een krimp van 2 procent in 2022. Dit leidde ook tot een aanpassing van de groei van de vraag naar olie uit niet-OPEC landen. Die komt volgens het kartel 300.000 vaten per dag lager uit op 2,7 miljoen vaten per dag. Bron: ABM Financial News

