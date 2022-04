Beursblik: Ebusco wacht enorme omzetgroei Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) Ebusco is op weg naar een stevig herstel, na een teleurstellend 2021. Dit stelde analist David Kerstens van Jefferies, na de jaarcijfers van de fabrikant van elektrische bussen. De markt hield al rekening met een tegenvallend jaar, en uiteindelijk daalde de omzet met 76 procent naar 24,3 miljoen euro. Onderliggend daalde de EBITDA naar een verlies van 20,5 miljoen euro, circa 10 miljoen euro slechter dan voorzien. Maar gezien de recordstand van het orderboek belooft 2022 een veel beter jaar te worden. Kerstens rekent voor dit jaar op een omzet van 267,5 miljoen euro, goed voor een nettowinst van circa 30 miljoen euro. Nog beter wordt het volgens de analist in 2023, als de omzet stijgt naar ruim 922 miljoen euro. Dan zou Ebusco een nettowinst moeten overhouden van 187 miljoen euro, verwacht de analist. De prestaties van het nieuwe model 3.0 blijken in de praktijk nog beter dan verwacht, benadrukte Kerstens. Om aan de eigen doelstellingen te voldoen en een omzet van meer dan 1,5 miljard euro te realiseren, zal de fabrikant in 2024 meer dan 5.000 bussen moeten fabriceren. Dat zijn er nu nog maar 250, merkte Kerstens op. Op termijn lonkt volgens de analist een EBITDA-marge van meer dan 35 procent. Ebusco is binnen de sector dan ook de meest winstgevende partij, meent de bank. Schaalgrootte, dalende productiekosten en goedkopere onderdelen zullen bijdragen aan die stijgende winstgevendheid. Jefferies heeft een koopadvies op Ebusco met een koersdoel van 32,00 euro. Ebusco stijgt dinsdag ruim 5 procent naar 20,70 euro. Bron: ABM Financial News

