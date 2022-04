Beursblik: kloof duiven en haviken ECB wordt groter Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank zal bij het komende rentebesluit geen wijzigingen doorvoeren vanwege de onzekerheid rond de oorlog in Oekraïne. Dit is de verwachting van analisten voorafgaand aan het rentebesluit van donderdag. Wel verwachten economen van ING dat de kloof tussen de duiven en haviken in het bestuur van de ECB groter wordt tijdens deze beleidsvergadering, te midden van een groeivertraging in de eurozone, terwijl de inflatie verder oploopt. "Terwijl de duiven waarschijnlijk focussen op de verslechterde economische outlook en de grote mate van onzekerheid en daarmee voorstander zijn van een zeer geleidelijke normalisering van het monetaire beleid, zijn de haviken erg luidruchtig in hun wens om de rente dit jaar tenminste twee keer te verhogen", aldus ING. De kloof tussen de twee partijen wordt vermoedelijk overbrugd door de beëindiging van het obligatie-opkoopprogramma en een verhoging van de depositorente tot nul procent, denken de economen. De depositorente staat momenteel op 0,50 procent negatief, de beleidsrente op 0,00 procent en de strafrente op 0,25 procent. Analisten van TD Securities verwachten dat de ECB het Asset Purchase Programme versneld uitfaseert en beëindigt in mei, in plaats van in het derde kwartaal. Voorafgaand daaraan zal de centrale bank de markt voorbereiden op een renteverhoging in juni, denken de marktkenners. Ook Goldman Sachs en Société Générale hebben hun verwachtingen voor renteverhogingen bijgesteld. Goldman Sachs verwacht dat de ECB het opkoopprogramma in juli stopzet, waarna in september en december renteverhogingen van 25 basispunten volgen. Daarmee zou de depositorente eind dit jaar uitkomen op 0,00 procent. In 2023 volgen drie renteverhogingen en in 2024 twee, voorziet Goldman Sachs, dat niet uitsluit dat de rente sneller wordt verhoogd als de inflatie niet afkoelt. Société Générale rekent ook op renteverhogingen in september en december, zeker nu het erop lijkt dat de eurozone de economische impact van de oorlog in Oekraïne goed weet te weerstaan. De ECB maakt het rentebesluit donderdag om 13:45 uur bekend. Om half drie volgt een persconferentie. Onduidelijk is of voorzitter Christine Lagarde daarbij aanwezig zal zijn, want zij testte recent positief op het coronavirus. Bron: ABM Financial News

