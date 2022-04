Wall Street wacht op inflatiecijfers

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures voorspellen dinsdag vooralsnog een verdeelde opening voor Wall Street, met slechts kleine bewegingen voor de S&P 500, de Dow Jones index en de Nasdaq ten opzichte van de slotkoersen maandag.

Toen leverde Wall Street in, bij een stijgende tienjaarsrente. Die noteert dinsdag op 2,80 procent.

Alle ogen zijn vandaag gericht op inflatiecijfers uit de Verenigde Staten over de maand maart. Vooraf wordt gerekend op een stijging van de consumentenprijzen met 8,4 procent op jaarbasis. De kerninflatie zal volgens de voorspellingen uitkomen op 6,6 procent.

"De data laten vermoedelijk zien dat de inflatie zeer stevig verankerd is, maar een lichtpuntje kan zijn dat de cijfers niet zo slecht blijken als men nu verwacht, zeker in vergelijking met de scenario's waar rekening mee gehouden werd toen Rusland Oekraïne binnenviel", zei marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade voorafgaand aan het verschijnen van de inflatiecijfers, later vanmiddag.

Aslam wees onder meer op de daling van de olieprijs. Die zakte maandag tot net boven het niveau van voor de Russische invasie. Dinsdag kost een vat WTI ruim 97 dollar en is daarmee weer 3 procent duurder dan maandag. De OPEC komt later vanmiddag met zijn maandrapport.

"Het is dus mogelijk dat de cijfers die vandaag verschijnen een piek in de inflatie laten zien", aldus Aslam.

De data zijn van belang voor het rentebeleid van de Federal Reserve. Als de inflatie hoog blijft of flink is gestegen, is het vrijwel zeker dat de Fed bij het volgende rentebesluit in mei de rente met 50 basispunten zal verhogen.

Economen van ING wijzen erop dat als de inflatiedata echt zo hoog blijken als nu verwacht, "dit de marktverwachting ondersteunt dat de Fed de rente tegen het eind van het jaar heeft verhoogd tot 2,50 procent."

Op macro-economisch vlak is het verder rustig vandaag. Het vertrouwen onder kleine Amerikaanse ondernemers is in maart verder afgenomen. De vertrouwensindex daalde van 95,7 naar 93,2. In januari stond de index nog op 97,1 en in december op 98,9.

De euro/dollar noteert dinsdag aan het begin van de middag op 1,0870.

Bedrijfsnieuws

Daily Journal, waar de bekende investeerder Charlie Munger een rol speelt, heeft het belang in Alibaba gehalveerd. Dit bleek uit documenten die werden ingediend bij de Amerikaanse toezichthouder SEC. Het aandeel Alibaba beweegt voorbeurs nauwelijks.

Tesla verloor maandag zo'n 5 procent aan waarde. Dinsdag lijkt het aandeel licht te herstellen.

Twitter noteert voorbeurs ongewijzigd. Maandag sloot het aandeel zo'n 1,5 procent hoger, nadat bekend werd dat Elon Musk van Tesla toch geen bestuurslid wordt bij het social mediabedrijf, waar hij sinds kort ook grootaandeelhouder is.



Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn maandag lager geëindigd. De S&P 500 verloor 1,7 procent op 4.412,53 punten en de Dow Jones index daalde 1,2 procent op 34.308,08 punten. De Nasdaq sloot 2,2 procent lager op 13.411,96 punten.