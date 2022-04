Beursblik: UBS verhoogt koersdoel ING Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft het koersdoel op ING verhoogd van 14,40 naar 15,30 euro, bij een ongewijzigde koopaanbeveling. Dit bleek dinsdag uit een rapport van de Zwitserse bank. Volgens de analisten van UBS blijft het aandeel ING aantrekkelijk. Voorafgaand aan de cijfers over het eerste kwartaal, verhoogt UBS de ramingen voor 2023 en 2024, onder meer vanwege de recente scherpe stijging van de euro renteswaps. Kijkend naar 2022 rekent UBS nu op een 5 procent lagere winst, vanwege een “meer conservatieve” inschatting van de kredietverliezen, die zo'n 20 procent boven de genormaliseerde niveaus liggen, aldus de analisten. Voor 2023 en daarna rekent UBS er echter op dat de winstramingen met zo'n 5 procent omhoog gaan, waarbij de hogere renteswaps doorwerken in de taxaties. Eerste kwartaal Kijkend naar het eerste kwartaal rekent UBS op een relatief zwak kwartaal, onder meer door een flinke stijging van de kredietverliezen. Daarbij wordt ook rekening gehouden met een afschrijving op de Russische blootstelling van de bank. De analisten letten verder op een eventuele update rond het laten terugvloeien van kapitaal naar aandeelhouders op de korte en middellange termijn, waarbij de aankondiging van een tweede inkoopprogramma vermoedelijk goed zal worden ontvangen. ING opent op 6 mei de boeken. Het aandeel ING noteert dinsdagmiddag 1,1 procent lager op 9,35 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.