Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag lager door aanhoudende zorgen over inflatie, Chinese coronamaatregelen en de oorlog in Oekraïne.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een min van 0,4 procent op 449,70 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 1,0 procent naar 14.040,80 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,8 procent met een stand van 6.505,35 punten. De Britse FTSE daalde dinsdag 0,4 procent naar 7.589,21 punten.

"Angst voor inflatie, de oorlog in Oekraïne en lockdowns in China: deze angstcocktail weegt vandaag op de aandelenmarkten", stelde analist Salah Bouhmidi van IG. Volgens Bouhmidi blijkt dat geen enkele sector aan deze druk weet te ontsnappen.

De Duitsers bevestigden dinsdag de inflatie in maart op 7,3 procent op jaarbasis. De Duitse vertrouwensindex ZEW liet over april een daling zien naar 41,0 negatief ten opzichte van 39,3 negatief in maart. De daling was wel minder sterk dan de -50,0 die door economen werd verwacht.

Vanmiddag volgen inflatiecijfers uit de VS. Voor de Amerikanen wordt op maandbasis een inflatie verwacht van 1,1 procent en 8,4 procent op jaarbasis. Zonder de effecten van voedsel- en energieprijzen lopen de consumentenprijzen naar verwachting op maandbasis met 0,5 procent op, en op jaarbasis met 6,5 procent.

Sprekers zijn vandaag de vice-voorzitter van de Federal Reserve Lael Brainard en de voorzitter van de Fed van Richmond Thomas Barkin.

Olie werd dinsdag duurder. Een mei-future West Texas Intermediate noteerde 3,2 procent in het groen op 97,36 dollar, terwijl voor een juni-future Brent 101,79 dollar werd betaald, een stijging van 3,4 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0873. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0869 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0889 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Een grote belegger wil zijn belang van in totaal circa 2 miljard euro in Deutsche Bank en Commerzbank verkopen. Dit meldde persbureau Bloomberg dinsdagochtend. Het betreft de verkoop van 1,4 miljard euro aan aandelen Deutsche Bank en 508 miljoen euro in Commerzbank. Het is niet bekend wie de verkoper is. In Frankfurt noteerde de koers van het aandeel Deutsche Bank ruim 8 procent lager en Commerzbank daalde 7,7 procent. In Amsterdam daalde de koers van het aandeel ING met een procent.

Easyjet heeft in het eerste halfjaar de verliezen zien afnemen ten opzichte van vorig jaar. Afgelopen maanden werd er meer gevlogen omdat de Britse overheid de coronamaatregelen versoepelde. De koers van het aandeel noteerde 0,8 procent hoger.

Deliveroo heeft in het eerste kwartaal de groei verder zien aantrekken, ondanks een moeilijke vergelijkingsbasis. De koers van het aandeel daalde in Londen met bijna drie procent. Samen met Just Eat Takeaway gaat Deliveroo boodschappen van Albert Heijn bezorgen. De koers van het aandeel Just Eat Takeaway daalde ook bijna drie procent.

In Parijs noteerden twaalf aandelen koerswinst, in Frankfurt waren dat er vijf. Niettemin viel het met het gros van de verliezen op beide beursvloeren mee, los van de bovengenoemde verliezen. In Parijs daalde de koers van het aandeel Danone met 2,4 procent. In Frankfurt was de koers van het aandeel Vonovia een relatief sterke daler met een min van 2,1 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een vlakke opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het rood.

De S&P 500 verloor maandag 1,7 procent op 4.412,53 punten en de Dow Jones index daalde 1,2 procent op 34.308,08 punten. De Nasdaq sloot 2,2 procent lager op 13.411,96 punten.