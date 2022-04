Daily Journal halveert belang in Alibaba Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Daily Journal, waar de bekende investeerder Charlie Munger een rol speelt, heeft het belang in Alibaba gehalveerd. Dit bleek uit documenten die werden ingediend bij de Amerikaanse toezichthouder SEC. Daily Journal verkocht in het eerste kwartaal 302.060 zogenoemde Amerikaanse depositary receipts, waardoor het nog in bezit is van slechts 300.000 van deze aandelen. In het vierde kwartaal van 2021 kocht Daily Journal nog 300.000 aandelen in de Chinese onlinereus. Charlie Munger, die per eind maart zijn taken als voorzitter bij Daily Journal neerlegde, wilde niet reageren op de verkoop. Hij blijft wel in het bestuur van het bedrijf. Munger is vooral bekend als zakenpartner van superbelegger Warren Buffett. Daily Journal zal weinig plezier hebben gehad van de deelneming in Alibaba. Sinds het belang werd gemeld, is de koers eigenlijk alleen maar gedaald. Bron: ABM Financial News

