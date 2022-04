Valuta: euro blijft gedrukt

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag nog altijd onder de 1,09 dollar in een markt die zich onder andere zorgen maakt over de mogelijkheid dat de Europese Centrale Bank zich voor langere tijd terughoudend opstelt om de gevolgen voor de muntunie van de oorlog in Oekraïne het hoofd te bieden.

"Europa ligt daar dichterbij dan de Verenigde Staten, die gewoon vaart zetten achter het rentebeleid", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Een gematigde opstelling van de ECB kan de dollar ten opzichte van de euro verder opstuwen", aldus Van der Meer.

Aanstaande donderdag komt de bank weer met een rentebesluit, waarbij alle aandacht uitgaat naar het commentaar van voorzitter Christine Lagarde. Daar gaat overigens woensdag nog het rentebesluit van de Bank of Canada aan vooraf en die moet bekijken of de rente op 0,50 procent kan blijven staan.

Van der Meer haalde dinsdag de beschouwing van Deutsche Bank aan, die daarin tot en met 2023 een serie renteverhogingen van de ECB voorziet van per saldo 250 basispunten. "Gezien de prijsontwikkelingen is dat geen vreemd scenario, maar in het licht van hetgeen de ECB tot nu prijs geeft, komt deze prognose niet waarschijnlijk over.

Van der Meer verwacht dat de aandacht dinsdag geheel en al uitgaat naar de Amerikaanse inflatie over maart. "De markt houdt zijn hart vast en daarmee lijkt ook dit cijfer een bevestiging te kunnen worden van hetgeen als realistisch wordt gezien en al voor een deel in de koersen is verwerkt", aldus Van der Meer.

Los van deze data en het rentebesluit van de ECB speelt deze week ook de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen van zondag 24 april een rol van betekenis en dan met name de peilingen daarvoor. Het lijkt er op de markt graag ziet dat de huidige president Emmanuel Macron voor een tweede termijn kan gaan.

De Duitsers bevestigden dinsdag de inflatie over maart van 2,5 op maandbasis en 7,3 procent op jaarbasis.

De Duitse vertrouwensindex ZEW liet over april een daling zien naar 41,0 negatief ten opzichte van 39,3 negatief in maart. De daling was wel minder sterk dan de -50,0 die werd verwacht.

Voor de Amerikanen wordt op maandbasis een inflatie verwacht van 1,1 procent en 8,4 procent op jaarbasis. Zonder de effecten van voedsel- en energieprijzen lopen de consumentenprijzen naar verwachting op maandbasis met 0,5 procent en op jaarbasis met 6,5 procent op.

Verder volgt in de VS nog het ondernemersvertrouwen in het kleinbedrijf over maart.

Sprekers zijn vandaag de vice-voorzitter van de Federal Reserve Lael Brainard en de voorzitter van de Fed van Richmond Thomas Barkin.

De euro noteerde dinsdag 0,2 procent lager op 1,0863 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8356 Britse pond. Het Britse pond daalde dinsdag 0,2 procent en noteerde op 1,3002 dollar.