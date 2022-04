Ebusco vol vertrouwen in toekomst

(ABM FN-Dow Jones) Ebusco heeft alle vertrouwen in de komende jaren, na de scherpe terugval in 2021. Dit zei CEO Peter Bijvelds in gesprek met ABM Financial News, na de presentatie van de jaarcijfers.

Conform verwachting daalde de omzet in 2021 hard, als gevolg van een stilval van de aanbestedingen na de corona-uitbraak.

Inmiddels is dit hersteld, aldus Bijvelds, wijzend op het recordorderboek van 1.274 bussen, waarvan 285 die dit jaar aan de omzet zullen bijdragen. Er zijn 260 bussen op afroepcontract en op 729 stuks is een optie genomen.

Daarin zit een enorme order van Deutsche Bahn, die vanochtend werd gepresenteerd.

Deze opdracht betekent dat alle elektrische bussen die Deutsche Bahn in de komende jaren bestelt, van Ebusco komen. In totaal kan het aantal bestellingen oplopen tot 800 bussen.

Op deze aanbesteding had volgens Bijvelds "de hele wereld ingeschreven", en dat Ebusco als winnaar uit de bus komt, "is een bevestiging dat we op de goede weg zitten".

Ebusco beschikt volgens de topman dan ook over goede papieren. De nieuwe 3.0 bus van het bedrijf zou 30 procent minder energie verbruiken dan bussen van concurrenten, maar in München blijkt de 3,0 nog eens veel beter te presteren. Volgens Bijvelds is het energieverbruik zelfs 40 procent lager.

Ebusco denkt dit jaar 285 bussen te kunnen leveren, maar dit aantal kan nog oplopen, merkte Bijvelds op tegen ABM Financial News. Tot eind april kunnen er nog orders komen voor de 2.2 die dit jaar geleverd worden en voor de 3.0, die in Deurne wordt gebouwd kunnen zelfs orders die in juni of juli nog binnenkomen in de rest van het jaar worden geleverd.

Daarbij let Ebusco wel nauwlettend op de situatie in China. Als de coronamaatregelen daar nog strenger worden, dan kan dit gevolgen hebben voor Ebusco, aldus Bijvelds. De topman prijst zich gelukkig dat sinds september vorig jaar Ebusco is begonnen met het aanleggen van voorraden voor de belangrijkste onderdelen en chips, "anders was het probleem groter geweest".

Een directe blootstelling aan Rusland en Oekraïne heeft Ebusco niet, maar toeleveranciers wel.

Het aandeel Ebusco wint dinsdag 3,3 procent.