'Grote belegger wil miljardenbelang in Duitse banken verkopen'

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Een grote belegger wil zijn belang van in totaal circa 2 miljard euro in Deutsche Bank en Commerzbank verkopen. Dit meldde persbureau Bloomberg dinsdagochtend. Het betreft de verkoop van 1,4 miljard euro aan aandelen Deutsche Bank en 508 miljoen euro in Commerzbank. Het is niet bekend wie de verkoper is. Volgens Bloomberg zijn er momenteel twee aandeelhouders die een groot genoeg belang hebben voor een dergelijke verkoop, namelijk BlackRock en Capital Group. BlackRock heeft vooral een indirect belang in beide Duitse banken, door de vele posities in indextrackers. Dat maakt een verkoop lastig. Het aandeel Deutsche Bank daalde vanochtend met bijna tien procent, terwijl Commerzbank 8,3 procent inleverde. Bron: ABM Financial News

