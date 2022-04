Opnieuw verlies voor AEX, winst voor chippers Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend lager, waarmee een tegenvallende start van de week op maandag een vervolg krijgt.



Rond de klok van elf uur verloor de AEX 0,1 procent op 713,93 punten. Er lijkt sprake van een klein herstel sinds de opening van de handel. "De beurzen zijn de nieuwe week zwak gestart", zo merkte marktanalist Michael Hewson van CMC Markets op. "Angst voor inflatie, de oorlog in Oekraïne en lockdowns in China: deze angstcocktail weegt vandaag op de aandelenmarkten", voegde analist Salah Bouhmidi van IG. Volgens Bouhmidi blijkt dat geen enkele sector aan deze druk weet te ontsnappen. "De maatregelen [in China] lijken een vrij kansloze poging om de verspreiding van de besmettelijke omikronvariant van het coronavirus te temmen", vindt Hewson. Analist Jeffrey Halley van Oanda merkte wel op dat een deel van de maatregelen in Shanghai worden afgebouwd voor de helft van de bevolking. "Als een appartementencomplex twee weken lang geen coronagevallen heeft gehad, dan kunnen de bewoners weer vrij bewegen", aldus Halley. De analist zag dat dit vanochtend wat steun gaf aan de Aziatische beurzen. Hewon van CMC merkte op dat de Amerikaanse tweejaarsrente sinds het einde van 2021 is gestegen van 0,73 tot meer dan 2,5 procent. Daarmee komen de korterentes dichtbij de tienjaarsrentes. "Beleggers maken zich zorgen over de risico's op een mondiale recessie." De zorgen over de hoge inflatie houden deze week nog zeker aan, zo verwacht Hewson. Vanochtend waren er al inflatiecijfers uit Duitsland, die niet verrasten, en vanmiddag volgen die uit de VS. "Wij verwachten een veel hogere lezing [van de Amerikaanse inflatie] dan verwacht", waarschuwde Bouhmidi van IG. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0859. De olieprijzen stegen tot drie procent. Stijgers en dalers In de AEX ging ASMI aan de leiding met een koerswinst van 1,9 procent. ASMI kreeg een koopadvies van Barclays. Adyen, maandag nog de kop van Jut, steeg 1,7 procent en ASML 1,1 procent. Ahold Delhaize en Philips noteerden onderin de AEX met verliezen van 1,8 en 2,8 procent. In de AMX verloor Alfen 2,0 procent en Vopak 1,6 procent. ING verlaagde het koersdoel voor Vopak stevig, maar herhaalde wel het koopadvies.



OCI steeg juist met 2,9 procent en Galapagos herstelde met een koersstijging van 0,8 procent. In de AScX verloor Fastned bijna een procent na rapportering van een tegenvallende omzetgroei. De cijfers van Ebusco, inclusief een nieuwe grote opdracht, leverde een koerswinst van 4,8 procent op. Ebusco zag het orderboek naar een recordniveau stijgen en rekent voor 2022 op een scherp herstel. RoodMicrotec leverde 2,8 procent in na cijfers. Het lokaal genoteerde VEON daalt 4,2 procent. Nasdaq heeft laten weten dat VEON momenteel niet aan de noteringseisen van de schermenbeurs voldoet. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.