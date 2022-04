Beursblik: ING verlaagt koersdoel voor Vopak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Vopak

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor Vopak verlaagd van 51,00 naar 35,00 euro, maar handhaafde het koopadvies. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport van de bank. ING ziet voor de onderneming de nodige tegenslag opdoemen en heeft daarom de ramingen voor de EBITDA in 2022 en 2023 met 4 tot 5 procent verlaagd naar respectievelijk 846 en 884 miljoen euro. Niettemin is ING nog altijd positief gestemd over Vopak, aangezien de bank de reactie in de markt op een boycot op Russische olie overdreven vindt. Vopak heeft een geringe blootstelling aan olie uit Rusland, aldus analist Quirijn Mulder. Tegelijkertijd blijft ruwe olie, ongeacht de herkomst, volgens ING een gewild product. De waardering van Vopak blijft volgens ING dan ook aantrekkelijk en ligt momenteel ruim onder het historisch gemiddelde. De bank ziet een opwaarts potentieel van circa 29 procent. Het aandeel Vopak noteerde dinsdag op een rood Damrak 1,9 procent lager op 27,78 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.