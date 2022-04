Barclays zet ASMI op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft dinsdag het advies voor ASM International verhoogd van Gelijkgewogen naar Overwogen, waarbij het koersdoel van 300,00 naar 425,00 euro ging. In september haalde Barclays ASMI nog van de kooplijst, en sindsdien daalde het aandeel flink. De analisten van Barclays zien steeds meer signalen dat er op korte termijn een correctie nadert in de halfgeleiderindustrie. Het is volgens hen dan ook zaak om zeer selectief te zijn in de aandelenkeuze. Marktgroei De wafer fab equipment markt groeit volgens Barclays veel sneller dan ASMI zelf prognosticeert. Waar ASMI in 2025 rekent op een marktomvang van 90 tot 110 miljard dollar, mikt Barclays voor dit jaar al op 100 miljard dollar. En voor 2025 rekent ASMI op 120 miljard dollar. En omdat de bank zijn taxaties voor de marktaandelen onveranderd laat, kan de omzetraming voor ASMI flink omhoog. De omzettaxatie van Barclays voor 2025 gaat met 14 procent omhoog naar 3,8 miljard euro. Dat is 20 procent hoger dan de analistenconsensus. Barclays vindt dat de waardering van ASMI momenteel aantrekkelijker oogt dan voor ASML, waar de bank ook een Overwogen advies op heeft met een koersdoel van 900,00 euro. Het aandeel ASMI wint dinsdag 0,4 procent op 290,15 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.