AEX kleurt volledig rood

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste dinsdag kort na de beursgong 1,2 procent lager naar 705,81 punten, terwijl de Midkap 1,1 procent prijs gaf. In de volledig roodgekleurde hoofdindex noteerde ING onderaan met een verlies van krap 4 procent. Signify en Just Eat Takeaway verloren ongeveer 3 procent. In de AMX verloren Alfen, ABN AMRO, Inpost en Vopak tussen de 2 en 3 procent. OCI won wel ruim een half procent. In de AScX verloor Fastned bijna 5 procent na rapportering van een tegenvallende omzetgroei. De cijfers van Ebusco, inclusief een nieuwe grote opdracht, leverde een koerswinst van ruim een procent op. RoodMicrotec leverde iets in na cijfers. Bron: ABM Financial News

