Verliezen EasyJet nemen af Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: easyJet

(ABM FN-Dow Jones) Easyjet heeft in het eerste halfjaar de verliezen zien afnemen ten opzichte van vorig jaar. Dit maakte de luchtvaartmaatschappij dinsdagochtend bekend met voorlopige cijfers. Volgens EasyJet profiteerde het van efficiëntiemaatregelen zoals netwerkoptimalisatie, extra producten en een voortdurende focus op kosten. Wel had het last van aanhoudende uitdagingen van COVID-19, de stijgende brandstofprijzen, de afschaffing van loonsteun en de extra kosten in verband met het verder opschalen van de operatie. De omzet en de totale kosten in het eerste halfjaar van het gebroken boekjaar zullen naar verwachting rond de 1,5 miljard en 2,1 miljard pond uitkomen. De nettoschuldpositie bedroeg eind maart circa 0,6 miljard pond. EasyJet verwacht voor de zes maanden eindigend op 31 maart een groepsverlies voor belastingen van 535 tot 565 miljoen pond te rapporteren. De capaciteit werd gedurende het afgelopen kwartaal opgevoerd en zat in maart op 80 procent van de capaciteit van heel 2019. "De prestaties van EasyJet in het tweede kwartaal zijn te danken aan de verbeterde handelssituatie, als gevolg van het besluit van de Britse regering om de testbeperkingen te versoepelen. Samen met de extra stimulans van onze eigen efficiëntiemaatregelen hebben we hierdoor de marktverwachtingen kunnen overtreffen", aldus CEO Johan Lundgren. "Wij blijven voor het vierde kwartaal een sterke vraag zien, vooral op vakantieroutes waar EasyJet groter zal zijn dan ooit te voren. Dit wordt gestimuleerd door de toevoeging van vijf vliegtuigen aan slots in Griekenland. easyJet zal hierdoor deze zomer de grootste luchtvaartmaatschappij zijn op de populairste Griekse eilanden", aldus de topman. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.