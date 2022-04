Deliveroo groeit verder Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deliveroo

(ABM FN-Dow Jones) Deliveroo heeft in het eerste kwartaal de groei verder zien aantrekken, ondanks een moeilijke vergelijkingsbasis. Dit maakte de Britse maaltijdbezorger dinsdagochtend bekend. De brutotransactiewaarde steeg op jaarbasis met 12 procent tegen constante wisselkoersen, terwijl de bestellingen met 18 procent aantrokken. Deliveroo noemde dit een sterke prestatie, gezien de moeilijke vergelijkingsbasis met het eerste kwartaal van 2021, toen Deliveroo profiteerde van de lockdownmaatregelen in veel landen. Op kwartaalbasis trok de brutotransactiewaarde met 3 procent aan en stegen de bestellingen met 2 procent. Zowel in de Britse thuismarkt als daarbuiten zag Deliveroo de resultaten aantrekken. Deliveroo handhaafde dinsdag de outlook voor heel 2022. Daarmee mikt de maaltijdbezorger onverminderd op een groei van de brutotransactiewaarde met 15 tot 25 procent tegen constante wisselkoersen. Deliveroo verwacht dat het groeitempo in de tweede jaarhelft zal versnellen. Dit heeft volgens de maaltijdbezorger te maken met de moeilijke vergelijkingsbasis in de eerste helft van dit jaar. De aangepaste EBITDA zal dit jaar 1,5 tot 1,8 procent negatief zijn. "De prestaties in het eerste kwartaal waren in lijn met de verwachtingen die we in maart hebben afgegeven", zei CEO Will Shu dinsdagochtend in een toelichting. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.