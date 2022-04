AEX opent vermoedelijk lager in aanloop naar inflatiecijfers VS

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs lijkt dinsdag lager van start te gaan, in aanloop naar nieuwe Amerikaanse inflatiecijfers.



Futures op de AEX index wezen dinsdag ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van ongeveer 1 procent. Wall Street sloot maandagavond onder aanvoering van techaandelen op het laagste niveau van de handelsdag, terwijl ook de Aziatische beurzen vanochtend terrein prijs geven.

Maandag startte de AEX de handelsweek al op een valse noot met een koersverlies van 1,4 procent op 714,74 punten.

Beleggers kijken met vrees naar de almaar oplopende obligatierendementen, die een weerspiegeling zijn van de inflatoire omgeving en daarop reagerende centrale banken met verkrappend beleid. Vanmiddag zullen dan ook alle ogen gericht zijn op de vrijgave van de Amerikaanse inflatie in maart.

Het Witte Huis waarschuwde beleggers maandag in aanloop naar de inflatiecijfers al voor een mogelijk extreme uitkomst. "We verwachten een buitengewone hoge inflatie, door prijsstijgingen veroorzaakt door Poetin", aldus perschef Jen Psaki.

In februari bedroeg de inflatie op jaarbasis nog 7,9 procent, hetgeen al het hoogste niveau betekende sinds 1982. Psaki waarschuwde echter dat in deze cijfers het grootste deel van de stijgingen van de olie- en gasprijzen, als gevolg van de Russische inval in Oekraïne, nog niet eens zijn verwerkt.

De perschef voegde toe een groot verschil te verwachten tussen de inflatie en de kerninflatie, waar de volatiele energie- en voedselprijzen niet in zijn opgenomen.

Vanochtend noteerde het jaarlijkse rendement op tienjarige Amerikaanse staatsobligaties op 2,81 procent. Begin maart stond er nog een rendement van 1,72 procent op de borden. Onder meer het jarenlange credo op de beurzen, dat er geen alternatief voor aandelen is, ofwel TINA, is daardoor onder druk komen te staan.

In de eurozone is de Europese Centrale Bank voorlopig nog zeer terughoudend met renteverhogingen, maar ook hier lopen de rentevergoedingen snel op. Zo kreeg in Nederland de staat rond de jaarwisseling nog geld toe bij de uitgifte van tienjarige obligaties. Maandag steeg het rendement met maar liefst 9 basispunten naar 1,09 procent.

Vooral dure techaandelen zijn gevoelig voor oplopende rentes en op Wall Street daalde de Nasdaq index maandagavond meer dan 2 procent. De Dow Jones index verloor 1,2 procent.

In Azië zijn beleggers momenteel vooral bezorgd over de steeds strengere lockdowns in China, die het gevolg zijn van het beleid om nul coronabesmettingen na te streven. Vorige week bleek uit cijfers van de inkoopmanagers al dat de Chinese economie vermoedelijk krimpt.

De beurs in Tokio verliest vanochtend bijna 2 procent, terwijl de Chinese beurzen dankzij een late rally juist in het groen noteren. De olie-futures noteren daarnaast vanochtend ruim 2 procent hoger. Maandag gaf de future nog ongeveer 4 procent prijs.

Naast de Amerikaanse inflatiecijfers staat ook de Duitse inflatie in maart op de agenda. Die wordt vanochtend voorbeurs vrijgegeven.

Bedrijfsnieuws

Heijmans tekende een overeenkomst met Vesteda voor de verkoop van in totaal 167 woningen in Almere. Het betreft woningen in de gebiedsontwikkeling Almere Europakwartier Oost 1 die vallen onder het project New Brooklyn. De verkoop heeft voor Heijmans een omzet van circa 62,5 miljoen euro.

Fastned heeft in het eerste kwartaal de omzetgroei onverwachts zien vertragen. In 2022 verwacht Fastned ten minste 65 stations te bouwen en het bouwtempo te versnellen met bijna 50 procent ten opzichte van 2021. Hiermee komt het totaal aantal stations op ten minste 253 tegen het einde van dit jaar.



Ebusco heeft in 2021 de omzet hard zien dalen, maar rekent voor dit jaar op een scherp herstel. Ebusco herhaalde dinsdag ook de doelstellingen voor de middellange termijn, zoals afgegeven bij de IPO.



VEON heeft officieel van The Nasdaq Stock Market te horen gekregen dat het bedrijf niet langer aan de noteringseisen van de Amerikaanse beurs voldoet.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 verloor maandag 1,7 procent op 4.412,53 punten en de Dow Jones index daalde 1,2 procent op 34.308,08 punten. De Nasdaq sloot 2,2 procent lager op 13.411,96 punten.