VEON voldoet niet aan noteringseisen Nasdaq

(ABM FN-Dow Jones) VEON heeft officieel van The Nasdaq Stock Market te horen gekregen dat het bedrijf niet langer aan de noteringseisen van de Amerikaanse beurs voldoet. Dit maakte het Russische telecombedrijf met eveneens een beursnotering in Amsterdam dinsdagochtend bekend. De melding van Nasdaq heeft geen directe impact op de voortzetting van de notering van de zogeheten American Depositary Shares, aldus VEON. Ook de dagelijkse operaties ondervinden volgens het bedrijf geen hinder. Nasdaq eist dat de waarde van het aandeel minimaal 1,00 dollar bedraagt. Maandag sloot VEON op 0,59 dollar. VEON krijgt volgens de regels van Nasdaq nu 180 kalenderdagen te tijd om alsnog aan de eisen te voldoen, zo gaf het Russische bedrijf aan. Mocht het dan nog niet lukken dan komt het bedrijf in aanmerking voor een tweede periode van nog eens 180 kalenderdagen. Bron: ABM Financial News

