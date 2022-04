Heijmans verkoopt 167 woningen in Almere Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Heijmans

(ABM FN-Dow Jones) Heijmans heeft een overeenkomst getekend met Vesteda voor de verkoop van in totaal 167 woningen in Almere. Dit maakte de bouwer dinsdagochtend bekend. Het betreft woningen in de gebiedsontwikkeling Almere Europakwartier Oost 1 die vallen onder het project New Brooklyn. De verkoop heeft voor Heijmans een omzet van circa 62,5 miljoen euro. De bouw van de 30 appartementen, 70 beneden-bovenwoningen en 67 eensgezinswoningen start vermoedelijk in juli dit jaar met oplevering vanaf het tweede kwartaal van 2024. Bron: ABM Financial News

