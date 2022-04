Europese beurzen openen naar verwachting lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een lagere opening tegemoet,

IG voorziet een openingsverlies van 208 punten voor de Duitse DAX, een min van 78 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 58 punten voor de Britse FTSE 100.

De aandelenmarkten in Europa zijn maandag overwegend lager geëindigd.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets was het over het algemeen negatief begin van de week voor de markten in Europa, waarbij de CAC40 het beter deed dan omringende beurzen nadat zittend president Emmanuel Macron een hoger dan verwacht percentage van de stemmen kreeg in de eerste stemronde van de Franse presidentsverkiezingen afgelopen weekend.

"Beleggers lijken hierdoor aan te nemen dat een overwinning voor Le Pen minder waarschijnlijk is, hoewel die overtuiging wel eens voorbarig zou kunnen blijken omdat Macron zeer impopulair is in bepaalde delen van de Franse samenleving", aldus Hewson.

"Beleggers hebben even de voorkeur voor beleggingen met wat minder risico", concludeerde investment manager Simon Wiersma van ING op basis van het sentiment maandag.

In China stonden de aandelenmarkten maandag onder druk, nadat de Chinese producenten- en consumentenprijzen in maart harder stegen dan verwacht.

De cijfers geven aan dat het prijszettingsvermogen van Chinese bedrijven zwak is. "Hierdoor zullen veel bedrijven in China hinder ondervinden van de gestegen grondstoffenprijzen en zal hun winstgevendheid worden aangetast", aldus Justin Blekemolen van Lynx.

Deze beursweek staan Amerikaanse inflatiecijfers centraal en start het cijferseizoen in de VS. Op woensdag komen JPMorgan en BlackRock met cijfers en daarna volgen Citigroup, Wells Fargo, Morgan Stanley en Goldman Sachs.

"Beleggers zullen vooral letten op wat de financials vinden van de beleidsplannen van de Federal Reserve. Hogere rentes zullen een positieve bijdrage leveren aan de marges van banken", zo voorziet analist Naeem Aslam van AvaTrade.

Op donderdag staat bovendien het rentebesluit van de Europese Centrale Bank op de agenda. "De druk op de centrale bank om iets te doen neemt toe, nu de inflatie hoog blijft en de Fed steeds agressievere verkrappingsplannen heeft", aldus Blekemolen.

Bedrijfsnieuws

Société Générale stopt met bankieren en verzekeren in Rusland en verkoopt zijn belang in Rosbank aan Interros Capital, de vorige eigenaar van de Russische bank. De kernkapitaalratio zal door de desinvestering met zo'n 20 basispunten dalen, door de afwaardering van boekwaarde van de leningen die worden afgestoten voor 2 miljard euro. Het aandeel steeg 5 procent en was daarmee koploper in de CAC 40.

Luxemerken als LVMH, Kering en Hermes stonden juist onder druk in Parijs en verloren tot 3 procent.

In Frankfurt deed Bayer goede zaken met een plus van ruim een procent. Delivery Hero was hekkensluiter in de DAX en leverde bijna 6 procent in.

BASF steeg licht nadat chemiereus met voorlopige cijfers kwam. De omzet was in het eerste kwartaal beter dan verwacht, maar de winst had te lijden onder een afschrijving gerelateerd aan de Nord Stream 2-pijplijn.

Tech stond maandag onder druk in Europa. Adyen leverde ruim 5 procent in en Besi bijna 5 procent. Infineon daalde meer dan 2 procent.



Euro STOXX 50 3.839,62 (-0,5%)

STOXX Europe 600 458,26 (-0,6%)

DAX 14.192,78 (-0,6%)

CAC 40 6.555,81 (+0,1%)

FTSE 100 7.618,31 (-0,7%)

SMI 12.528,61 (+0,2%)

AEX 714,74 (-1,4%)

BEL 20 4.188,00 (-0,8%)

FTSE MIB 24.749,49 (-0,3%)

IBEX 35 8.585,00 (-0,3%)

AMERIKAANSE AANDELEN

De Amerikaanse futures voorspellen dinsdag een lagere opening.

Wall Street sluit flink lager

Amerikaanse tienjaarsrente stijgt door.

De Amerikaanse beurzen zijn maandag lager geëindigd. Volgens Michael Darda van MKM Partners is de S&P500 nog steeds overgewaardeerd, na de recente stijging van de rentes op de obligatiemarkten. Bij de huidige bedrijfswinsten en rentes zouden de aandelenkoersen eigenlijk 17 procent lager moeten staan, volgens Darda. Financials en farmaceuten zijn de aantrekkelijkste aandelen, meent MKM.

Dinsdag staan Amerikaanse inflatiecijfers op de agenda. Dit is de laatste consumenentenprijsindex die de Federal Reserve binnen krijgt voor zijn komende monetaire beleidsvergadering. De consumentenprijzen in de Verenigde Staten zijn vermoedelijk gestegen met 8,4 procent op jaarbasis. De kerninflatie is volgens de verwachting uitgekomen op 6,6 procent.

Chicago Fed-voorzitter Charles Evans zei maandag dat het moeilijk is te zeggen wanneer de inflatie zal pieken en de inflatoire druk dus afneemt. Hij rekent erop dat daar richting het eind van het jaar meer duidelijkheid over komt.

Volgens Evans is het belangrijk dat de Fed het monetaire beleid dichter bij neutraal brengt, oftewel een federal funds rate van 2,25 tot 2,50 procent. Bij dat renteniveau zou de Amerikaanse economie prima kunnen functioneren, aldus Evans, die verwacht dat de rente in mei met 50 basispunten wordt verhoogd.

De markt rekent voor dit jaar op een stijging van de monetaire beleidsrente van de Fed met 250 basispunten waarvan ING 150 basispunten verwacht in de periode mei tot en met juli. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde maandagavond op 2,72 procent

Woensdag openen zakenbank JPMorgan Chase en vermogensbeheerder BlackRock de boeken, donderdag volgen Citigroup, Morgan Stanley, Goldman Sachs en Wells Fargo. Vrijdag is Wall Street gesloten.

De olieprijs is maandag flink gedaald. Bij een settlement van 94,29 dollar werd een vat West Texas Intermediate 4 procent goedkoper. Voor de Russische invasie in Oekraïne noteerde WTI-olie op 92 dollar per vat.



De olieprijs is sinds een piek in maart van rond de 124 dollar met bijna een kwart gedaald.

"De zorgen over de coronasituatie in China nemen toe, nu het erop lijkt dat er voorlopig geen eind komt aan de lockdowns die we zien", aldus analist Warren Patterson in ING.

Bedrijfsnieuws

Elon Musk gaat toch niet in het bestuur van Twitter zitten, maakte CEO Parag Agrawal bekend. Deze opvallende koerswijziging roept twijfel op over de toekomstige relatie tussen het social mediaplatform en zijn nieuwe grootste aandeelhouder. Multimiljardair Musk, oprichter van Tesla, kocht ruim 9 procent van de aandelen Twitter en spendeert veel tijd op het platform met het geven van kritiek, suggesties en grappen over Twitter. Het aandeel Twitter sloot ruim 1,5 procent hoger.

Tesla verloor bijna 5 procent, nadat de Chinese sectorgenoot Nio waarschuwde voor vertragingen in de oplevering van auto's, omdat de productie moest worden opgeschort in verband met het coronavirus. Tesla haalt een kwart van zijn omzet uit China. Nio verloor zo'n 1,5 procent.

Halfgeleiderfabrikant Nvidia daalde meer dan 5 procent, nadat Baird zijn koopadvies introk voor het aandeel en het koersdoel verlaagde van 360 naar 225 dollar. Baird gelooft dat klanten zijn begonnen om hun bestellingen grafische processoren te cancellen, vanwege een afnemende vraag, vooral in China.

Shopify wil zijn aandelen opsplitsen. Elk bestaand aandeel zal, mits de aandeelhouders toestemming verlenen, worden opgesplitst in tien nieuwe. Met de splitsing wil Shopify het aandeel voor een grotere groep beleggers toegankelijk maken. Het aandeel steeg ruim 3 procent.

Huizenbouwer KB Home gaat voor 300 miljoen dollar aandelen inkopen, wat overeenkomt met 11 procent van de marktkapitalisatie van 2,74 miljard dollar. Het aandeel steeg een procent.

S&P 500 index 4.412,53 (-1,7%)

Dow Jones index 34.308,08 (-1,2%)

Nasdaq Composite 13.411,96 (-2,2%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag over de brede linie lager.

Nikkei 225 26.342,77 (-1,8%)

Shanghai Composite 3.146,11 (-0,7%)

Hang Seng 21.102,21 (-0,5%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0881. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar op 1,0889.

USD/JPY Yen 125,32

EUR/USD Euro 1,0881

EUR/JPY Yen 136,28

MACRO-AGENDA:

06:30 Faillissementen - Maart (NL)

08:00 Inflatie - Maart def. (Dld)

08:00 Werkloosheid - Februari (VK)

11:00 ZEW economisch sentiment - April (Dld)

12:00 Ondernemersvertrouwen mkb - Maart (VS)

14:00 Maandrapport oliemarkt OPEC (Oos)

14:30 Inflatie - Maart (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

00:00 Deliveroo - Trading update (VK)