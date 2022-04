(ABM FN-Dow Jones) Hieronder volgen de belangrijkste items op de internationale bedrijfsagenda tot en met dinsdag 19 april 2022:

DINSDAG 12 APRIL 2022

00:00 Deliveroo - Trading update (VK)

WOENSDAG 13 APRIL 2022

12:00 BlackRock - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Delta Air Lines - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 JPMorgan Chase - Cijfers eerste kwartaal (VS)

DONDERDAG 14 APRIL 2022

13:00 Citigroup - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Goldman Sachs - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Morgan Stanley - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Wells Fargo - Cijfers eerste kwartaal (VS)

VRIJDAG 15 APRIL 2022

- Geen agendapunten

MAANDAG 18 APRIL 2022

13:00 Bank of America - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Harley Davidson - Cijfers eerste kwartaal (VS)

DINSDAG 19 APRIL 2022

13:00 Halliburton - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Johnson & Johnson - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Lockheed Martin - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Manpower - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 IBM - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Netflix - Cijfers eerste kwartaal (VS)