Olieprijs onder 95 dollar

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag flink gedaald. Bij een settlement van 94,29 dollar werd een vat West Texas Intermediate 4 procent goedkoper. Voor de Russische invasie in Oekraïne noteerde WTI-olie op 92 dollar per vat.



De olieprijs is sinds een piek in maart van rond de 124 dollar met bijna een kwart gedaald.



"De zorgen over de coronasituatie in China nemen toe, nu het erop lijkt dat er voorlopig geen eind komt aan de lockdowns die we zien", aldus analist Warren Patterson in ING.



"Het is duidelijk dat de toename in coronagevallen en strenge handhaving van de maatregelen voor een verdere neerwaartse druk zorgen op de Chinese vraag naar olie", aldus Patterson.



Later deze week verschijnen de maandrapporten van de OPEC en het Internationaal Energieagentschap. Volgens persbureau Reuters heeft de OPEC de Europese Unie gewaarschuwd dat de huidige en toekomstige sancties tegen Rusland voor een van de ergste olie-aanbodtekorten ooit kunnen zorgen.



Reuters citeerde daarbij de secretaris-generaal van de OPEC, Mohammad Barkindo, die aangaf dat het kartel niet in staat zou zijn om het verlies van Russische olie te compenseren.

Bron: ABM Financial News