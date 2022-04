Wall Street koerst lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteert maandag lager met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 verliest 1,1 procent op 4.438,28 punten en de Dow Jones index daalt 0,6 procent op 34.506,12 punten. De Nasdaq noteert 1,4 procent lager op 13.515,00 punten.



Beleggers kijken hoe gezond de markt is, in afwachting van inflatiedata en kwartaalcijfers van de grootste Amerikaanse banken later deze week.



Volgens Michael Darda van MKM Partners is de S&P500 nog steeds overgewaardeerd, na de recente stijging van de rentes op de obligatiemarkten. Bij de huidige bedrijfswinsten en rentes zouden de aandelenkoersen eigenlijk 17 procent lager moeten staan, volgens Darda. Financials en farmaceuten zijn de aantrekkelijkste aandelen, meent MKM.



Dinsdag staan Amerikaanse inflatiecijfers op de agenda. Dit is de laatste consumentenprijsindex die de Fed binnen krijgt voor zijn komende monetaire beleidsvergadering. De consumentenprijzen in de Verenigde Staten zijn vermoedelijk gestegen met 8,4 procent op jaarbasis. De kerninflatie is volgens de verwachting uitgekomen op 6,6 procent.



Chicago Fed-voorzitter Charles Evans zei maandag dat het moeilijk is te zeggen wanneer de inflatie zal pieken en de inflatoire druk dus afneemt. Hij rekent erop dat daar richting het eind van het jaar meer duidelijkheid over komt.



Volgens Evans is het belangrijk dat de Fed het monetaire beleid dichter bij neutraal brengt, oftewel een federal funds rate van 2,25 tot 2,50 procent. Bij dat renteniveau zou de Amerikaanse economie prima kunnen functioneren, aldus Evans, die verwacht dat de rente in mei met 50 basispunten wordt verhoogd.



De markt rekent voor dit jaar op een stijging van de monetaire beleidsrente van de Fed met 250 basispunten waarvan ING 150 basispunten verwacht in de periode mei tot en met juli. De Amerikaanse tienjaarsrente noteert maandagavond op 2,78 procent



Woensdag openen zakenbank JPMorgan Chase en vermogensbeheerder BlackRock de boeken, donderdag volgen Citigroup, Morgan Stanley, Goldman Sachs en Wells Fargo. Vrijdag is Wall Street gesloten.



De olieprijs daalt maandag ruim 4 procent. WTI kost daardoor zo'n 94 dollar per vat. De euro/dollar noteert maandagavond op 1,0883.



Bedrijfsnieuws



Elon Musk gaat toch niet in het bestuur van Twitter zitten, maakte CEO Parag Agrawal bekend. Deze opvallende koerswijziging roept twijfel op over de toekomstige relatie tussen het social mediaplatform en zijn nieuwe grootste aandeelhouder. Multimiljardair Musk, oprichter van Tesla, kocht ruim 9 procent van de aandelen Twitter en spendeert veel tijd op het platform met het geven van kritiek, suggesties en grappen over Twitter. Het aandeel Twitter stijgt ruim 2 procent.



Tesla verlies ruim 3 procent, nadat de Chinese sectorgenoot Nio waarschuwde voor vertragingen in de oplevering van auto's, omdat de productie moest worden opgeschort in verband met het coronavirus. Tesla haalt een kwart van zijn omzet uit China. Nio stijgt licht.



Halfgeleiderfabrikant Nvidia daalt 5 procent, nadat Baird zijn koopadvies introk voor het aandeel en het koersdoel verlaagde van 360 naar 225 dollar. Baird gelooft dat klanten zijn begonnen om hun bestellingen grafische processoren te cancellen, vanwege een afnemende vraag, vooral in China.



Shopify wil zijn aandelen opsplitsen. Elk bestaand aandeel zal, mits de aandeelhouders toestemming verlenen, worden opgesplitst in tien nieuwe. Met de splitsing wil Shopify het aandeel voor een grotere groep beleggers toegankelijk maken. Het aandeel stijgt 2 procent.



Huizenbouwer KB Home gaat voor 300 miljoen dollar aandelen inkopen, wat overeenkomt met 11 procent van de marktkapitalisatie van 2,74 miljard dollar. Het aandeel wint een procent.

Bron: ABM Financial News