Prosus ontloopt techafstraffing op Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag met verlies gesloten, waarbij vooral techaandelen het weer voor de kiezen kregen. De AEX daalde 1,4 procent naar 714,74 punten.



Beleggers kregen vanochtend de kans te reageren op de uitslag van de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen. Zittend president Emmanuel Macron bleef Marine Le Pen voor, zoals verwacht. De twee zullen elkaar op 24 april voor de tweede ronde treffen.



"Macron is favoriet, maar de twee weken voorafgaand aan de tweede ronde zullen worden gekenmerkt door grotere volatiliteit", waarschuwde ING. Beleggers zullen vooral uitkijken naar het televisiedebat op 20 april.



Verder waren er inflatiecijfers uit China, die vielen hoger uit dan verwacht. De angst neemt toe dat de coronalockdowns in Shanghai en verstoringen in de aanvoerketen de Chinese economie steeds meer raken. De autoverkoop daalde in maart met meer dan 10 procent.



De agenda was vandaag verder nog leeg. Later in de week wordt het drukker. De Europese Centrale Bank komt donderdag met een rentebesluit. Hoewel de ECB recent zichzelf flexibiliteit heeft gegeven voor een renteverhoging door de forward guidance aan te passen, lijkt de ECB donderdag nog niet in actie te zullen komen.



Verder trappen de Amerikaanse grootbanken deze week het cijferseizoen af. Woensdag en donderdag zijn zo drukke dagen met onder meer JPMorgan en Goldman Sachs.



Morgen staan in Nederland Fastned en Ebusco al op de rol.



De euro/dollar handelde op 1,0885. Olie werd 3 procent goedkoper.



Stijgers en dalers



In de AEX steeg Prosus een procent. Het aandeel opende echter nog in mineur. Gedurende de handelsdag meldde Bloomberg dat de Chinese toezichthouder voor het eerst in lange tijd weer een serie games zou hebben toegelaten. Mogelijk zitten daar ook titels van Tencent bij. Prosus heeft een groot belang in Tencent.



Verder wonnen ArcelorMittal, KPN en Unibail-Rodamco-Westfield 1 tot 2 procent. Unibail was daarmee koploper.



Met uitzondering van Prosus hadden techaandelen het lastig. Besi daalde bijna 5 procent, net als Just Eat Takeaway. De maaltijdbezorger kreeg een koersdoelverlaging bij UBS. Het koopadvies werd gehandhaafd.



Adyen was maandag de grootste daler in de AEX met een koersverlies van meer dan 5 procent.



In de AMX steeg ASR zo'n 2,5 procent. Galapagos daalde ruim 5 procent.



Bij de smallcaps deden Eurocommercial en Wereldhave goede zaken, met plussen van rond de 3 procent. Ebusco steeg ruim 3 procent.



Heijmans steeg bijna 2 procent. De bouwer hoeft geen termijnbedragen aan TenneT terug te betalen inzake het Wintrack II project en de opdrachtgever moet een deel van het niet betaalde werk alsnog aan Heijmans vergoeden. CM.com en Vivoryon leverden circa 4 procent in.



Het lokaal genoteerde Renewi handelde aanvankelijk nog in het rood, maar na een koopaanbeveling van Degroof Petercam schoot het aandeel naar winst. Renewi sloot 2,5 procent hoger.



Wall Street



Bij het klinken van de slotgong op Beursplein noteerden de Amerikaanse beurzen in het rood, waarbij de Nasdaq ruim 1,5 procent verloor.

Bron: ABM Financial News