Video: Fed maakt haast

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve zal haast willen maken met het verkrappen van het monetaire beleid. Dit verwacht beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management. De Amerikaanse arbeidsmarkt blijft er volgens Juvyns bijzonder krap uitzien, met een werkloosheidscijfer van slechts 3,6 procent. "Dit onderstreept het snelle herstel van de werkgelegenheid in de twee jaar sinds het begin van de pandemie. Na de recessie van 2008 duurde het meer dan zeven jaar voordat het werkloosheidscijfer weer het niveau van voor de recessie had bereikt." De snelheid waarmee de arbeidsmarkt zich deze keer heeft hersteld, heeft velen verrast, ook de Amerikaanse Federal Reserve, merkte de strateeg van JPMorgan op. "De loonstijging is opgelopen tot ongeveer 6 procent jaar-op-jaar, wat de inflatie aanwakkert. En nu de inflatie ruim boven het streefcijfer van de Fed ligt, zal het beleid de komende maanden nog krapper worden." De Fed zal vanaf mei de balans verkleinen, terwijl de kans op een renteverhoging met 50 basispunten tijdens elk van de volgende twee vergaderingen is toegenomen, "omdat de Fed het beleid liever vroeg dan laat neutraal maakt". Klik hier voor: Fed maakt haast Bron: ABM Financial News

