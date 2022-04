Meevallende omzet BASF in eerste kwartaal Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BASF heeft in het eerste kwartaal een hogere omzet behaald dan verwacht, maar de winst viel juist tegen. Dit meldde de Duitse chemiereus maandag in voorlopige cijfers. De omzet steeg op jaarbasis van 19,4 naar bijna 23,1 miljard euro. Dat was beter dan de analistenconsensus, aldus BASF, die uitging van circa 22 miljard euro. Het aangepaste EBIT-resultaat verbeterde van 2,3 naar 2,8 miljard euro en het gerapporteerde EBIT-resultaat kwam uit op 2,8 miljard euro. Dat was een jaar eerder 2,3 miljard euro. Ook hier lagen de resultaten boven de verwachting van analisten, zei BASF. Voor de aangepaste EBIT rekende Vara Research op ruim 2,4 miljard euro, terwijl de verwachting voor het EBIT-resultaat rond de 2,38 miljard euro lag. Onder de streep bleef echter een lagere nettowinst over, van 1,2 miljard euro, tegenover ruim 1,7 miljard euro een jaar eerder. Dit was onder de marktverwachting, volgens het bedrijf, die rekende op bijna 1,8 miljard euro. De daling was het gevolg van een afschrijving voor leningen aan Nord Stream 2, aldus BASF. Duitsland schortte de ontwikkeling van de pijplijn eerder dit jaar op nadat Rusland Oekraïne binnenviel. De volledige kwartaalcijfers van BASF worden op 29 april bekendgemaakt. Het aandeel noteert maandag licht lager in Frankfurt. Kort na de update van BASF veerde het aandeel op. Een deel van de winst werd vervolgens weer prijsgegeven, maar BASF wint maandagmiddag nog altijd 0,2 procent op 51,44 euro. Bron: ABM Financial News

