China laat weer games toe - media

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) China heeft voor het eerst in tijden weer een aantal nieuwe games toegestaan. Dit meldde persbureau Bloomberg op basis van bronnen. Het is voor het eerst sinds juli dat Beijing weer nieuwe games toelaat. De toezichthouder zou een lijst hebben gepubliceerd met namen die goedgekeurd zijn. Spoedig wordt deze lijst ook openbaar gemaakt, aldus de bronnen van Bloomberg. Onduidelijk is of op de lijst ook games staan van Tencent en NetEase, de marktleiders in China. Beleggers lijken hier wel van uit te gaan, gezien de koerswinst van bijna 8 procent voorbeurs voor NetEase, dat genoteerd is op de Nasdaq. Bron: ABM Financial News

