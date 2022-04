TomTom nomineert nieuwe commissaris Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: TomTom

(ABM FN-Dow Jones) TomTom heeft Marili 't Hooft-Bolle voorgesteld als nieuwe commissaris. Dit maakte het navigatiebedrijf maandagmiddag bekend. 't Hooft-Bolle, COO bij InSided en voorheen werkzaam bij onder meer WeTransfer, wordt voorgedragen voor een termijn van vier jaar. Dit gebeurt later dit jaar tijdens de jaarvergadering. Commissarissen Jacqueline Tammenoms-Bakker en Hala Zeine zullen op de jaarvergadering van 14 april terugtreden. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.