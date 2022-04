Beursblik: Chinese aandelen nog niet goedkoop

(ABM FN-Dow Jones) De waardering van Chinese aandelen is in het eerste kwartaal van dit jaar aanzienlijk gedaald, maar het is nog te vroeg om ze te kopen. Dit vinden analisten van Bank of America.

De Shanghai Composite daalde in de eerste drie maanden met 14 procent.

Volgens analist Winnie Wu zijn de aandelen ondanks deze afstraffing nog niet goedkoop. "De waardering is aantrekkelijker geworden, maar de winstverwachtingen zullen waarschijnlijk verder omlaag worden bijgesteld", lichtte Wu toe.

De Chinese kredietcyclus ligt doorgaans 12 tot 18 maanden voor op de cyclus van de economische groei, of het bruto binnenlands product. En de bedrijfswinsten gaan meestal gelijk op met de economische groei.

De kredietgroei heeft nog maar net de bodem bereikt, en dus zal de economische groei en daarmee de winstgroei pas op zijn vroegst in de eerste helft van 2023 een omslag laten zien.

Bovendien is de Chinese overheid de bedrijven niet actief aan het stimuleren, volgens Wu.

De strenge coronalockdowns in Shanghai en elders in China zullen waarschijnlijk een tol eisen van de economie in het tweede kwartaal en het marktvertrouwen ondermijnen, voorziet Wu.

Sectoren die gevoelig zijn voor deze lockdowns zijn vastgoed, automotive, hotels, kleding en transportinfrastructuur. Ook over verzekeraars en de mediasector werd Bank of America negatiever. Positief is de bank over hardware, halfgeleiders, healthcare en chemie.

