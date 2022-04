Obligatie: nauwelijks beweging na Franse verkiezingen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Terwijl de verkiezing van de toekomstige president van Frankrijk op 24 april spannend belooft te worden, maakt de Franse tienjaarsrente maandagochtend min of meer een pas op de plaats op 1,27 procent. Dat is een teken dat beleggers zich weinig zorgen maken. Ook de spread met Duitsland is met 48 basispunten een signaal van kalmte. "De marktreactie vergeleken met de resultaten van de eerste [verkiezings]ronde vijf jaar geleden is minder verontrustend, toen zagen we een sterkere stijging van de spreads", aldus ING maandag. Volgens analisten van de bank zou dit kunnen worden verklaard doordat Marine Le Pen zich gematigder uitlaat over Europa. De kandidaat van Rassemblement National werd tweede met meer dan 23 procent van de stemmen, achter de zittende president Emmanuel Macron die meer dan 27 procent van de stemmen verzamelde. "De situatie is anders. Deze keer werd de campagne gekenmerkt door een zachtere toon richting de Europese Unie en het lidmaatschap van de eurozone", benadrukte ING. In 2017 was er juist nog veel te doen over een Frexit, een Franse exit uit de eurozone. ING waarschuwt dat de meevallende score van Macron beleggers geen zand in de ogen moet strooien. "Macron is favoriet, maar de twee weken voorafgaand aan de tweede ronde zullen worden gekenmerkt door grotere volatiliteit", waarschuwde ING. Beleggers zullen vooral uitkijken naar het televisiedebat op 20 april. ING wijst er tegelijk op dat de obligatiemarkt ook te maken krijgt met een Europese Centrale Bank die van plan lijkt het monetaire beleid te normaliseren, "wat op korte termijn een bron van onzekerheid is", aldus ING. Bron: ABM Financial News

